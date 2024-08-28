Украинские F-16 одержали первые воздушные победы: что обеспечило успех, — Forbes

26 августа многоцелевые истребители, которые Дания передала Силам обороны, сбили российские крылатые ракеты. Украина для защиты F-16 от вражеских целей использует на самолетах интегрированную систему распределения Pylon и систему электронного боя Pylon.

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Бывшие датские Lockheed Martin F-16, которые теперь принадлежат Украине одержали свои первые воздушные победы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, сверхзвуковые F-16 сбили российские крылатые ракеты во время российских авиаударов по украинским городам в понедельник. Об этом пишет Forbes.

Уничтожение ракет произошло через три недели после того, как в Украину прибыли первые из 85 маневренных самолетов F-16, обещанных Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией.

"Замечательно видеть их в действии", — написал финский аналитик Йони Аскола.

Как Украины использует F-16

С самого начала было очевидно, что украинские ВВС будут использовать F-16 для противовоздушной обороны. Их видели летающими с парами ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 и ракетами класса "воздух-воздух" с радиолокационным наведением AIM-120. Их не видели с боеприпасами класса "воздух-земля", хотя они широко совместимы с лучшими украинскими противорадиолокационными ракетами западного производства и планирующими бомбами с наведением по GPS.

Имеет смысл, чтобы F-16 летали в патрулях ПВО. Украина подвергается беспощадным атакам с воздуха, и ее вооруженные силы мобилизуют все имеющееся оружие, чтобы смягчить ежедневные налеты.

Владимир Зеленский и F-16 Фото: Getty Images

Ранние утренние атаки в понедельник стали самыми ужасными за всю 29-месячную полномасштабную войну России с Украиной. Сотни российских баллистических и крылатых ракет и взрывных беспилотников, выпущенных с военных кораблей, тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок на земле, обрушились на Киев и другие города, уничтожив обширные участки электросети Украины и загнав тысячи мирных жителей в убежища для ночлега. Погибли четыре человека.

Ущерб мог быть и больше. Украинские ВС и армия заявили, что сбили 102 ракеты и 99 беспилотников. Отчаянно желая усилить свою противовоздушную оборону, украинцы начали использовать вооруженные пушками вертолеты для защиты от дронов, укрепляя сеть противовоздушной обороны, которая также включает в себя батареи зенитных ракет большой дальности, патрули вооруженных пушками грузовиков, а теперь и F-16.

Чем оснащены самолеты F-16, переданные Украине

Модернизированные истребители 1980-х годов достаточно хорошо оснащены для этой роли. Украинские ВС вооружают свои F-16 1980-х годов ракетами AIM-120B 1990-х годов, которые летают на расстоянии до 100 км, управляемые крошечными радарами в носовой части. Для ближнего боя F-16 несут ракеты AIM-9L/M, впервые представленные в 80-х годах, которые могут поражать цели на расстоянии нескольких миль, отслеживая их инфракрасные сигнатуры.

Это не новейшие ракеты класса "воздух-воздух", но они надежны и в изобилии имеются в арсеналах союзников Украины. Украинские ВС не должны испытывать проблем с тем, чтобы полностью вооружить свои F-16, даже если в течение следующего года прибудет больше одномоторных истребителей.

Первые вылеты украинских F-16 были нацелены на российские крылатые ракеты, которые не могут отстреливаться. По мере того как прибывает все больше истребителей и украинские ВС расширяют свой набор задач, F-16 могут вступить в бой с целями, которые могут отстреливаться: истребителями российских ВВС и батареями ПВО.

"Как только Украина получит дополнительные самолеты F-16, больше пилотов, два самолета AEW Saab, приобретет больше опыта и больше ракет, эти самолеты будут использоваться не только для целей противовоздушной обороны", — предсказал Аскола, имея в виду два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 шведского производства, которые Украина должна получить.

F-16 в небе Украины Фото: Офис Президента Украины

В украинских ВС готовят самолеты к этим опасным столкновениям. Чтобы защитить F-16 от российских ракет, Украина сохранила недавно установленные на истребителях интегрированную систему распределения Pylon и интегрированную систему электронного боя Pylon: PIDS и ECIPS соответственно.

PIDS выбрасывает металлические отражатели и осколочные ракеты для обмана приближающихся ракет с радиолокационным и инфракрасным наведением. ECIPS содержит пассивную защиту, дополняющую активные отражатели и осколочные ракеты, включая глушитель AN/ALQ-162 для подавления радаров на земле, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для запуска пассивной защиты.

Глушитель требует специального программирования для распознавания и подавления новейших российских радаров. ВВС США помогли с этим программированием, отправив летчиков из 68-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы, базирующейся во Флориде, в Европу для настройки глушителей F-16.

"Опираясь на данные, предоставленные Данией и Норвегией, а затем адаптировав новые процессы и подходы к обычному процессу, команда смогла понять систему и начать работу", — заявили в эскадрилье.

"Один F-16 с перепрограммированным контейнером не обеспечит господства в воздухе в одиночку, но он может на мгновение обеспечить вам зону превосходства в воздухе для достижения цели, имеющей стратегическое значение и влияние", — заявил представитель эскадрильи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские F-16 уже начали защищать украинское небо. Глава Украины поблагодарил западных партнеров за предоставление истребителей, но отметил, что самолетов не хватает.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудили будущий ответ России на ее массированный ракетный обстрел 26 августа. И следующим шагом станет зачистка вражеской территории от угрожающих целей.