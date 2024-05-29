Швеция передает Украине самолет радиолокационного обнаружения ASC 890: что он умеет и почему важен для F-16

Киев впервые получит самолет дальнего радиолокационного обнаружения, который также известен под названием Saab 340 AEW&C. Это крайне важное усиление противовоздушной обороны, отмечают аналитики.

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Швеция передаст Украине пакет военной помощи в 1,16 миллиарда евро. И сюда входит уникальный самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, который также известен под названием Saab 340 AEW&C или S-100B Argus. Это чрезвычайное событие и об этом самолете, который важен для обеспечения противовоздушной обороны, подробно пишет Defense Express.

О передаче самолета сообщил сам министр обороны Швеции Пол Йонсон. Самолет Saab 340 AEW&C или S-100B Argus усилит противовоздушную оборону Украины и даст возможность полностью реализовать весь потенциал истребителей F-16.

Главные характеристики ASC 890 (Saab 340)

Самолет радиолокационной разведки ASC 890, известный также как Saab 340, разработан шведской аэрокосмической и оборонной компанией Saab. ASC 890 — это аббревиатура от Airborne Surveillance and Control, что означает платформу воздушного боевого командования и воздушного наблюдения. Это двухмоторный винтовой самолет Saab 340 с фиксированным радаром Erieye на крыше, что является разработкой шведского военно-промышленного комплекса.

Кроме Швеции, такие самолеты есть также у Таиланда, а с марта 2024 года — у Польши. Ранее были у Греции и ОАЭ.

Новый ASC 890 для Польши

Экипаж Saab 340 состоит из шести человек.

Длина такого самолета — 20,57 м, размах крыльев — 21,44 м, высота — 6,97 м, площадь крыла — 41,80 м².

Масса пустого Saab 340 — 9200 кг, максимальная взлетная масса — 13 155 кг.

Максимальная скорость самолета — 530 км/ч, продолжительность полета — до семи часов.

Самолет оснащен турбовинтовыми двигателями General Electric CT7-9B и радаром Ericsson Erieye PS-890.

Что известно о радаре ASC 890 (Saab 340)

Главным инструментом этого самолета является радар РЛС PS-890 EriEye с двусторонней активной фазированной антенной решеткой, которая работает в S-диапазоне.

Этот радар имеет обзор на 150 градусов с обеих сторон от самолета. Также он использует технологию Active Electronics Scanned Array, когда энергия радара возможно сфокусировать на необходимых узких секторах и получить значительно большую точность.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 Фото: SAAB

Радар может отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстояниях до 300–400 км при полете на высоте 6000 м.

Дальность обнаружения истребителей заявлена как 330 км. Официально Saab декларирует, что эффективная площадь обзора составляет 500 000 квадратных километров по горизонтали и более 60 000 футов по вертикали.

Задачи ASC 890 (Saab 340) в Украине

В украинских реалиях, ведь наша страна находится в состоянии войны, самолет обеспечивает противовоздушную оборону. Согласно официальным характеристикам ASC 890 может осуществлять такие миссии:

воздушное и морское наблюдение, включая разведку,

раннее воздушное предупреждение,

контроль над собственными средствами,

наблюдение и контроль за национальными границами,

поиск и спасение,

оповещение о тревоге,

охрана воздушного пространства.

Ведь Saab 340 может зафиксировать низковысотные цели на большой дальности. Для сравнения, наземные РЛС могут увидеть условную крылатую ракету, летящую на высоте 50 метров, на дальности около 40 км, потому что им мешает радиогоризонт. Для увеличения дальности обнаружения маловысотных целей в небо поднимают самолеты, как Saab 340.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения

Самолет сможет обнаруживать воздушные цели, наводить на них истребители и передавать информацию в общую систему противовоздушной обороны, откуда уже будут брать информацию наземные ЗРК и мобильные огневые группы.

Ожидается, что шведский ASC 890 будет помогать истребителям F-16 отгонять российскую авиацию от "переднего края", включая носители дальнобойных корректируемых бомб (УМПК и УМПБ Д-30).

В то же время самолет ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) может наводить на вражеские самолеты собственные истребители, находясь вне зоны поражения.

Также шведский самолет сможет обнаруживать наземные РЛС, классифицировать их и определять их координаты.

То есть ASC 890 позволяет решить целый ряд задач для Воздушных сил Украины. Как заявили в правительстве Швеции, самолет даст Украине "совершенно новые возможности для радиолокационной разведки и боевого управления целями в воздухе и на море". Ориентировочная стоимость каждого такого самолета — до 30 миллионов долларов.