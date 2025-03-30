Хитрая студентка сымитировала беременность, чтобы не платить в самолете за багаж (фото)

20-летняя пассажирка столкнулась с проблемой, когда поняла, что ее куртки и косметичка не помещаются в разрешенную авиакомпанией Ryanair ручную кладь.

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Молодая путешественница из США Грейс Хейл придумала хитрый способ обойти правила провоза ручной клади в бюджетной авиакомпании Ryanair. Она притворилась беременной во время недавнего полета из Лондона в Эдинбург. Об этом пишет таблоид Mirror.

20-летняя студентка лондонской бизнес-школы столкнулась с проблемой, когда поняла, что ее куртки и косметичка не помещаются в разрешенную ручную кладь. Стоимость дополнительного багажа в Ryanair колеблется от 6 до 60 фунтов стерлингов, что заставило туристку прибегнуть к креативности.

Имитировала беременность

План Грейс заключался в том, чтобы имитировать искусственный живот, завернув вещи под одежду. Она тщательно подготовилась и даже провела исследование о том, как выглядит живот беременной женщины на разных сроках. В конце концов, британка остановилась на 26-й неделе, ведь после 28-й для перелета уже нужна медицинская справка.

Грейс Хейл поделилась своим лайфхаком Фото: Grace Hale

"Я вела себя так, будто беременна. Сотрудники даже спрашивали у меня о сроке беременности", — рассказала девушка, хвастаясь своей креативностью ради экономии.

По ее словам, план сработал безупречно, именно поэтому она планирует использовать эту хитрость и в дальнейшем.

Правила авиакомпании

Однако, стоит учесть, что такое поведение является не только неэтичным, но и потенциально рискованным. Авиакомпания Ryanair прописала четкие правила перевозки багажа и ручной клади, которые распространяются на всех пассажиров.

В частности, для беременных перевозчик установил специальные правила: разрешено летать до 28 недель без справки. Для путешествий после этого срока необходимо иметь медицинское подтверждение. Садиться в самолет после 36-й недели беременности вообще запрещено. Однако эти сроки могут варьироваться в зависимости от того, сколько детей вынашивает женщина.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что одна из пассажирок зафиксировала на видео, как сотрудники авиакомпании American Airlines безответственно обращаются с багажом в международном аэропорту Майами (США). На кадрах видно, как работник аэропорта отпускает инвалидную коляску одного из пассажиров с длинного металлического пандуса в открытый багажный отсек, тогда как его коллега внизу не делает никаких попыток замедлить или остановить падение.

Также блогер Элли Лоу был ошеломлен, когда открыл чемодан, потерянный в одном из британских аэропортов. Мужчина приобрел его за более 100 фунтов стерлингов, надеясь найти внутри что-то ценное и испытать свою удачу.