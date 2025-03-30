Хитра студентка зімітувала вагітність, щоб не платити в літаку за багаж (фото)

20-річна пасажирка зіткнулася з проблемою, коли зрозуміла, що її куртки та косметичка не вміщуються в дозволену авіакомпанією Ryanair ручну поклажу.

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Молода мандрівниця з США Грейс Хейл вигадала хитрий спосіб обійти правила провезення ручної поклажі в бюджетній авіакомпанії Ryanair. Вона вдала вагітність під час нещодавнього польоту з Лондона до Единбурга. Про це пише таблоїд Mirror.

20-річна студентка лондонської бізнес-школи зіткнулася з проблемою, коли зрозуміла, що її куртки та косметичка не вміщуються в дозволену ручну поклажу. Вартість додаткового багажу в Ryanair коливається від 6 до 60 фунтів стерлінгів, що змусило туристку вдатися до креативності.

Імітувала вагітність

План Грейс полягав у тому, щоб імітувати штучний живіт, загорнувши речі під одяг. Вона ретельно підготувалася й навіть провела дослідження про те, як виглядає живіт вагітної жінки на різних термінах. Зрештою, британка зупинилася на 26-му тижні, адже після 28-го для перельоту вже потрібна медична довідка.

Грейс Хейл поділилась своїм лайфхаком Фото: Grace Hale

"Я поводилася так, ніби вагітна. Співробітники навіть запитували у мене про термін вагітності", — розповіла дівчина, вихваляючись своєю креативністю задля економії.

За її словами, план спрацював бездоганно, саме тому вона планує використовувати цю хитрість й надалі.

Правила авіакомпанії

Однак, варто врахувати, що така поведінка є не лише неетичною, але й потенційно ризикованою. Авіакомпанія Ryanair прописала чіткі правила перевезення багажу та ручної поклажі, які поширюються на всіх пасажирів.

Зокрема, для вагітних перевізник встановив спеціальні правила: дозволено літати до 28 тижнів без довідки. Для подорожей після цього терміну необхідно мати медичне підтвердження. Сідати у літак після 36-го тижня вагітності взагалі заборонено. Однак ці терміни можуть варіюватися залежно від того, скільки дітей виношує жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що одна з пасажирок зафіксувала на відео, як співробітники авіакомпанії American Airlines безвідповідально поводяться з багажем у міжнародному аеропорту Маямі (США). На кадрах видно, як працівник летовища відпускає інвалідний візок одного з пасажирів із довгого металевого пандуса у відкритий багажний відсік, тоді як його колега внизу не робить жодних спроб уповільнити чи зупинити падіння.

Також блогер Еллі Лоу був приголомшений, коли відкрив валізу, загублену в одному з британських аеропортів. Чоловік придбав її за понад 100 фунтів стерлінгів, сподіваючись знайти всередині щось цінне та випробувати свою удачу.