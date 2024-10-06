Чоловік не міг повірити своїм очам, коли відкрив чиюсь загублену валізу (фото)

Якщо вірити етикетці на ручці, то багаж загубив пасажир, який летів з Куала-Лумпура до Лондона у жовтні 2021 року.

Related video

Блогер Еллі Лоу не міг повірити власним очам, коли відкрив валізу, загублену в британському аеропорту. Чоловік заплатив за неї понад 100 фунтів стерлінгів (близько 5,4 тис. грн), аби випробувати свою удачу й, можливо, знайти всередині цінні речі. Про цей досвід він розповів на сторінці у TikTok.

"Я заплатив 109 фунтів за втрачену валізу. Подивимося, чи буде з неї якийсь толк. Чи зможу бодай повернути витрачене? Це буде купа всякого добра чи непотріб? Уявіть, якщо зараз відкрию її, а там справжній Rolex", — розповідає Лоу в ролику, що зібрав понад 40 тисяч переглядів й безліч коментарів.

Чоловік додав, що сама валіза коштує близько 60 фунтів (більш як 3 тис. грн), тож він вже повернув щонайменше половину своїх грошей. Якщо вірити етикетці на ручці, то багаж загубив пасажир, який летів з Куала-Лумпура (Малайзія) до Лондона у жовтні 2021 року.

Відкривши передню кишеню на блискавці, блогер знаходить коробочку з картками покемонів. Далі він відкриває основне відділення, де лежить одяг, набір тестів на коронавірус, вітаміни та кілька невикористаних пакетів з етикеткою по 8 фунтів стерлінгів.

Втім, найцікавіше чекало британця попереду — серед речей був захований iPhone й зарядний пристрій до нього.

"Ой, тепер мені погано, бо відчуваю себе злодієм, який поцупив чиюсь валізу. Якось неправильно це все. Мені обов'язково треба знайти власника. Цікаво, невже аеропорт має право продавати чужі речі?" — поцікавився він у підписників.

Еллі вирішив увімкнути iPhone, щоб зв’язатися з власником загубленої валізи: "Я розпитаю його про те, що сталося з валізою. Можливо, вдасться її повернути".

Блогер Еллі Лоу знайшов у валізі iPhone Фото: Tiktok | Theallylaw

Користувачі мережі у розділі коментарів під відео почали активно обговорювати побачене.

"Вони просвічують багаж рентгеном перед тим, як продавати. Якби там був Rolex, вони б забрали його";

"Це валіза моєї мами";

"Хороша спроба, але нічого не вийде";

"Хто пакує свій телефон у валізі?";

"Попри це, я думаю, що він даремно витратив 109 фунтів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британський блогер на ім’я Чарлі, який обожнює відвідувати благодійні магазини та секонд-хенди, нещодавно поділився з глядачами свого YouTube-каналу Charlie Vlogs неймовірними знахідками. За словами хлопця, пошук дизайнерських речей наразі займає у нього значно більше часу, аніж раніше, бо продавці щораз стають більш обізнаними у питанні оцінки брендового одягу та взуття.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.