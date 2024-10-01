Постійний клієнт секонд-хенду похизувався своєю неймовірною знахідкою (фото)

Чарлі каже, що дуже важливо прискіпливо оцінювати свої покупки, аби не набрати зайвих речей, які вам ніколи не знадобляться.

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Британський блогер на ім’я Чарлі, який обожнює відвідувати благодійні магазини та секонд-хенди, нещодавно поділився з глядачами свого YouTube-каналу Charlie Vlogs неймовірними знахідками. За словами хлопця, пошук дизайнерських речей наразі займає у нього значно більше часу, аніж раніше, бо продавці щораз стають більш обізнаними у питанні оцінки брендового одягу та взуття.

У своєму влозі Чарлі показав підписникам вішалки, переповнені одягом маленького розміру, але він продовжив пошуки, не втрачаючи надію знайти щось насправді варте уваги.

Витріщаючись на розкішний асортимент, блогер почав жартувати: "У них повно взуття від Prada, але за 95 фунтів (близько 5 300 грн)! Чесно кажучи, це не так вже й погано, втім, я ніколи не заплачу майже 100 фунтів за речі у благодійному магазині. Подивіться, у них ще є Chanel та Viv Westwood. Тут також пристойні ціни".

Інколи навіть у благодійних магазинах ціни вражають Фото: CharlieVlogs | YouTube

Чарлі каже, що дуже важливо прискіпливо оцінювати свої покупки, аби не купувати зайвих речей, які вам ніколи не знадобляться. Зокрема, він побачив футболку Versace за 25 фунтів (1 400 грн), але вона повернулася на вішалку.

Британець також був на сьомому небі від щастя, коли помітив гавайську сорочку з логотипом Saliba: "Це круто! Не думаю, що мій розмір, хоча вона здається досить малою".

Однак наполегливість блогера врешті-решт взяла гору — він придбав кілька майже нових футболок Adidas всього за 5 фунтів стерлінгів (280 грн), а також футболку Nike за 7,5 фунта (400 грн).

Блогер знайшов на "секонді" дешеві брендові футболки Фото: CharlieVlogs | YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.