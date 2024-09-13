Жінка заробила $130 тисяч, перепродаючи одяг з секонд-хенду: як їй це вдалося

Беккі Чорлтон створила профіль в Instagram, щоб розповісти підписникам про свої методи ощадливості та просувати товари.

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26-річна Беккі Чорлтон з міста Лімм (графство Чешир, Велика Британія) всього за чотири роки перетворила своє хобі на основну роботу. Жінка купує брендові речі на секонд-хендах й дуже вигідно їх перепродає. Завдяки цьому їй вдалось заробити понад $130 тисяч, пише видання Daily Star.

Мистецтво вигідних покупок у Беккі в генах. Її мама, 62-річна Сандра, ніколи не купувала нічого нового й навчила дочку мистецтва шопінгу ще в ранньому віці.

"Бувши студенткою, я вже працювала у взуттєвому магазині й отримувала близько 8 доларів на годину, але чудово розуміла, що можу заробляти більше, займаючись перепродажем", — розповідає британка.

Беккі Чорлтон шукає на секонд-хендах брендові речі Фото: Becky Chorlton

П'ять років по тому Чорлтон отримує до 4 тисяч доларів на місяць. Крім того, вона створила профіль в Instagram, щоб розповісти підписникам про свої методи ощадливості та просувати товари.

Жінка підрахувала, що зможе заробляти щонайменше $31 тисячу на рік на своєму бізнесі. Для порівняння такі ж гроші отримують за свою роботу її ровесники, працюючи на повну ставку після закінчення університету.

"Раніше люди соромились ходити на такий шопінг, але зараз молодь пишається своїми покупками й любить одягати брендові речі з 90-х", — зізнається вона.

Жінка підрахувала, що зможе заробляти щонайменше $31 тисячу на рік на своєму бізнесі Фото: Becky Chorlton

За словами Чорлтон, важливу роль в успіху справи зіграла її мама.

"Вона не просто ходить за покупками, а й допомагає мені з прасуванням та доставкою. До того ж підтримує мене емоційно, коли переживаю сильний стрес, пов'язаний з веденням власного бізнесу. Іноді ми прокидаємось о 5 ранку, щоб поїхати на розпродаж. Щаслива, що вона поруч зі мною", — додає Беккі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кухар Кевін Форд з Невади (США), який отримав мізерний подарунок від керівництва Burger King за майже 30 років служби, розпочинає нову справу в кулінарній індустрії.

А от 28-річна Аліса отримує від свого 51-річного чоловіка, якого звуть Том, $100 на тиждень за послуги домогосподарки. За словами жінки, їй більше подобається займатися хатніми справами, аніж ходити на роботу, де вона почуває себе "як рабиня".