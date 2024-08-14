Жінка постійно купує подарунки у секонд-хендах: які цікаві речі вона там знайшла

Кара Вайолет показала цілу гору покупок, які в звичайних торгових центрах коштують дуже дорого.

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Мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла у серії відео на сторінці у TikTok, зібравши величезну кількість схвальних відгуків.

Кара продемонструвала цілу гору цікавих покупок, які у звичайних торгових центрах коштують дуже дорого.

"Я економно ставлюся до всіх своїх подарунків. Це все, що ви зараз тут бачите, купила на майбутній сьомий день народження для свого сина. Не хочу перебільшувати, але цього разу я перевершила саму себе", — розповідає Вайолет своїм 68 тисячам підписників.

Перш за все, вона продемонструвала невідкриту упаковку з роликами та усіма етикетками всього за 9,95 фунта стерлінгів (близько 500 грн). Нова така, за словами британки, обійшлася б у колосальні 25 фунтів стерлінгів (близько 1300 грн), тобто ціна знижена на 60%.

Серед іншого матір обрала настільні ігри, набір для "вуличної магії", гру для стрільби, а також мікрофон "X-фактора" за 8 фунтів стерлінгів (400 грн), адже її син обожнює дивитися це музичне шоу на YouTube.

Кара продемонструвала цілу гору цікавих покупок Фото: Скріншот TikTok

"Головна порада — завжди нишпорити в секціях з дрібничками, там я знайшла повітряну кульку, вогники "З днем народження" та свічки", — додає Вайолет.

У кінці відео жінка похизувалася кофтою з довгими рукавами "Чарлі та шоколадна фабрика", набором Lego на Гелловін, ляльками та стосом книг — енциклопедіями та посібниками.

"Я впевнена, що доведеться купити ще кілька нових деталей, але хіба це не дивовижно? Навіть не можу уявити, скільки б це коштувало, якби пройтись по звичайних магазинах", — додала вона.

Користувачі мережі у коментарях поділились власними думками та подякували авторці відео за чудові поради.

"Дивовижно! Ти хороша мама і нічого не впустила!";

"Мені це подобається. Я обожнюю ощадливість";

"Цього року я докладу багато зусиль, щоб покращити шанси в секонд-хендах на Різдво";

"Ми купили синові робота, але важливої деталі не вистачало. Тому просто перевіряйте покупки перед тим, як дарувати".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

Крім того, ми розповідали, як несправний літієвий акумулятор електровелосипеда, куплений на секонд-хенді, став причиною жахливої пожежі, в якій загинула вся сім’я 30-річного британця Скотта Педена з Кембриджа.