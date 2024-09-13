Женщина заработала $130 тысяч, перепродавая одежду из секонд-хенда: как ей это удалось

Бекки Чорлтон создала профиль в Instagram, чтобы рассказать подписчикам о своих методах бережливости и продвигать товары.

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26-летняя Бекки Чорлтон из города Лимм (графство Чешир, Великобритания) всего за четыре года превратила свое хобби в основную работу. Женщина покупает брендовые вещи на секонд-хендах и очень выгодно их перепродает. Благодаря этому ей удалось заработать более $130 тысяч, пишет издание Daily Star.

Искусство выгодных покупок у Бекки в генах. Ее мама, 62-летняя Сандра, никогда не покупала ничего нового и научила дочь искусству шопинга еще в раннем возрасте.

"Будучи студенткой, я уже работала в обувном магазине и получала около 8 долларов в час, но прекрасно понимала, что могу зарабатывать больше, занимаясь перепродажей", — рассказывает британка.

Бекки Чорлтон ищет на секонд-хендах брендовые вещи Фото: Becky Chorlton

Пять лет спустя Чорлтон получает до 4 тысяч долларов в месяц. Кроме того, она создала профиль в Instagram, чтобы рассказать подписчикам о своих методах бережливости и продвигать товары.

Женщина подсчитала, что сможет зарабатывать минимум $31 тысячу в год на своем бизнесе. Для сравнения такие же деньги получают за свою работу ее ровесники, работая на полную ставку после окончания университета.

"Раньше люди стеснялись ходить на такой шопинг, но сейчас молодежь гордится своими покупками и любит надевать брендовые вещи из 90-х", — признается она.

Женщина подсчитала, что сможет зарабатывать минимум $31 тысячу в год на своем бизнесе Фото: Becky Chorlton

По словам Чорлтон, важную роль в успехе дела сыграла ее мама.

"Она не просто ходит за покупками, но и помогает мне с глажкой и доставкой. К тому же поддерживает меня эмоционально, когда переживаю сильный стресс, связанный с ведением собственного бизнеса. Иногда мы просыпаемся в 5 утра, чтобы поехать на распродажу. Счастлива, что она рядом со мной", — добавляет Бекки.

Напомним, ранее Фокус писал, что повар Кевин Форд из Невады (США), который получил мизерный подарок от руководства Burger King за почти 30 лет службы, начинает новое дело в кулинарной индустрии.

А вот 28-летняя Алиса получает от своего 51-летнего мужа, которого зовут Том, $100 в неделю за услуги домохозяйки. По словам женщины, ей больше нравится заниматься домашними делами, чем ходить на работу, где она чувствует себя "как рабыня".