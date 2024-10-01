Постоянный клиент секонд-хенда похвастался своей невероятной находкой (фото)

Чарли говорит, что очень важно тщательно оценивать свои покупки, чтобы не набрать лишних вещей, которые вам никогда не понадобятся.

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Британский блогер по имени Чарли, который обожает посещать благотворительные магазины и секонд-хенды, недавно поделился со зрителями своего YouTube-канала Charlie Vlogs невероятными находками. По словам парня, поиск дизайнерских вещей сейчас занимает у него гораздо больше времени, чем раньше, потому что продавцы каждый раз становятся более осведомленными в вопросе оценки брендовой одежды и обуви.

В своем влоге Чарли показал подписчикам вешалки, переполненные одеждой маленького размера, но он продолжил поиски, не теряя надежду найти что-то действительно стоящее.

Рассматривая роскошный ассортимент, блогер начал шутить: "У них полно обуви от Prada, но за 95 фунтов (около 5 300 грн)! Честно говоря, это не так уж и плохо, впрочем, я никогда не заплачу почти 100 фунтов за вещи в благотворительном магазине. Посмотрите, у них еще есть Chanel и Viv Westwood. Здесь также приличные цены".

Иногда даже в благотворительных магазинах цены поражают Фото: CharlieVlogs | YouTube

Чарли говорит, что очень важно тщательно оценивать свои покупки, чтобы не покупать лишних вещей, которые вам никогда не понадобятся. В частности, он увидел футболку Versace за 25 фунтов (1 400 грн), но она вернулась на вешалку.

Британец также был на седьмом небе от счастья, когда заметил гавайскую рубашку с логотипом Saliba: "Это круто! Не думаю, что мой размер, хотя она кажется довольно маленькой".

Однако настойчивость блогера в конце концов взяла верх — он приобрел несколько почти новых футболок Adidas всего за 5 фунтов стерлингов (280 грн), а также футболку Nike за 7,5 фунта (400 грн).

Блогер нашел на "секонде" дешевые брендовые футболки Фото: CharlieVlogs | YouTube

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.