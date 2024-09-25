Жінка купила на розпродажі втрачену валізу й подумати не могла, що на неї чекає (фото)

Відкривши чорну валізу, Ребека Баррон не могла повірити власним очам. Процес розпакування вона зняла на відео.

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Британська блогерка Ребека Баррон, яка називає себе мисливицею за знижками, купила на розпродажі чужу валізу, загублену в лондонському аеропорту Хітроу. Процес розпакування жінка зняла на відео, яке згодом опублікувала на своїй сторінці у TikTok, викликавши справжній ажіотаж серед глядачів.

Ребека зізналась, що не вперше купує втрачені посилки та загублений багаж. Минулого разу їй пощастило знайти модну футболку бренду Fendi, тож вона сподівалася, що пощастить й цього разу.

Відкривши чорну валізу, блогерка побачила масивні білі панталони зі світло-коричневими та жовтими плямами. "Це огидно, люди", — каже у кадрі Баррон, на якій не було захисних рукавичок.

Окрім пари "джазових Nike", вона дістала з купи одягу купальний костюм та бюстгальтер з величезними чашечками.

"У неї великі груди…Переглянувши три валізи, я однозначно дійшла висновку, що це не вартує витрачених грошей", — додала засмучена мисливиця за знижками.

З моменту завантаження на платформу відео зібрало майже 276 тисяч переглядів. Десятки підписників у коментарях закликали авторку не торкатися чужого одягу без захисту, зокрема один з них написав: "О, Боже, завжди пам'ятайте про рукавички". Інші користувачі також поділилися своїми враженнями та думками.

"Це сліди від зносу спідньої білизни";

"Мене б знудило";

"Не розумію, навіщо витрачати на це гроші?".

До речі, за статистикою, у 2022 році в авіаційній галузі зникло близько 26 мільйонів валіз, тож популярність подібних аукціонів останнім часом стрімко зростає. Наприклад, ціна за одну загублену валізу в ході торгів може сягати 100 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.