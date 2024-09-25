Женщина купила на распродаже потерянный чемодан и подумать не могла, что ее ждет

Открыв черный чемодан, Ребекка Баррон не могла поверить собственным глазам. Процесс распаковки она сняла на видео.

Related video

Британская блогерша Ребекка Баррон, которая называет себя охотницей за скидками, купила на распродаже чужой чемодан, потерянный в лондонском аэропорту Хитроу. Процесс распаковки женщина сняла на видео, которое позже опубликовала на своей странице в TikTok, вызвав настоящий ажиотаж среди зрителей.

Ребекка призналась, что не впервые покупает потерянные посылки и багаж. В прошлый раз ей удалось найти модную футболку бренда Fendi, поэтому она надеялась, что повезет и на этот раз.

Открыв черный чемодан, блогерша увидела массивные белые панталоны со светло-коричневыми и желтыми пятнами. "Это отвратительно, люди", — говорит в кадре Баррон, на которой не было защитных перчаток.

Кроме пары "джазовых Nike", она достала из кучи одежды купальный костюм и бюстгальтер с огромными чашечками.

"У нее большая грудь… Просмотрев три чемодана, я однозначно пришла к выводу, что это не стоит потраченных денег", — добавила расстроенная охотница за скидками.

С момента загрузки на платформу видео собрало почти 276 тысяч просмотров. Десятки подписчиков в комментариях призвали автора не касаться чужой одежды без защиты, в частности один из них написал: "О, Боже, всегда помните о перчатках". Другие пользователи также поделились своими впечатлениями и мыслями.

"Это следы от сноса нижнего белья";

"Меня бы стошнило";

"Не понимаю, зачем тратить на это деньги?".

Кстати, по статистике, в 2022 году в авиационной отрасли исчезло около 26 миллионов чемоданов, поэтому популярность подобных аукционов в последнее время стремительно растет. Например, цена за один потерянный чемодан в ходе торгов может достигать 100 фунтов стерлингов.

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.