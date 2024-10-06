Мужчина не мог поверить своим глазам, когда открыл чей-то потерянный чемодан (фото)

Если верить этикетке на ручке, то багаж потерял пассажир, который летел из Куала-Лумпура в Лондон в октябре 2021 года.

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Блогер Элли Лоу не мог поверить собственным глазам, когда открыл чемодан, потерянный в британском аэропорту. Мужчина заплатил за него более 100 фунтов стерлингов (около 5,4 тыс. грн), чтобы испытать свою удачу и, возможно, найти внутри ценные вещи. Об этом опыте он рассказал на странице в TikTok.

"Я заплатил 109 фунтов за потерянный чемодан. Посмотрим, будет ли от него какой-то толк. Смогу ли хотя бы вернуть потраченное? Это будет куча всякого добра или хлам? Представьте, если сейчас открою его, а там настоящий Rolex", — рассказывает Лоу в ролике, собравшем более 40 тысяч просмотров и множество комментариев.

Мужчина добавил, что сам чемодан стоит около 60 фунтов (более 3 тыс. грн), поэтому он уже вернул по меньшей мере половину своих денег. Если верить этикетке на ручке, то багаж потерял пассажир, который летел из Куала-Лумпура (Малайзия) в Лондон в октябре 2021 года.

Открыв передний карман на молнии, блогер находит коробочку с карточками покемонов. Далее он открывает основное отделение, где лежит одежда, набор тестов на коронавирус, витамины и несколько неиспользованных пакетов с этикеткой по 8 фунтов стерлингов.

Впрочем, самое интересное ждало британца впереди — среди вещей был спрятан iPhone и зарядное устройство к нему.

"Ой, теперь мне плохо, потому что чувствую себя вором, который украл чей-то чемодан. Как-то неправильно это все. Мне обязательно надо найти владельца. Интересно, неужели аэропорт имеет право продавать чужие вещи?" — поинтересовался он у подписчиков.

Элли решил включить iPhone, чтобы связаться с владельцем потерянного чемодана: "Я расспрошу его о том, что случилось с чемоданом. Возможно, удастся его вернуть".

Блогер Элли Лоу нашел в чемодане iPhone Фото: Tiktok | Theallylaw

Пользователи сети в разделе комментариев под видео начали активно обсуждать увиденное.

"Они просвечивают багаж рентгеном перед тем, как продавать. Если бы там был Rolex, они бы забрали его";

"Это чемодан моей мамы";

"Хорошая попытка, но ничего не получится";

"Кто пакует свой телефон в чемодан?";

"Несмотря на это, я думаю, что он зря потратил 109 фунтов".

Напомним, ранее Фокус писал, что британский блогер по имени Чарли, который обожает посещать благотворительные магазины и секонд-хенды, недавно поделился со зрителями своего YouTube-канала Charlie Vlogs невероятными находками. По словам парня, поиск дизайнерских вещей сейчас занимает у него гораздо больше времени, чем раньше, потому что продавцы каждый раз становятся более осведомленными в вопросе оценки брендовой одежды и обуви.

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