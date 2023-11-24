Очевидці зняли на відео, як працівники аеропорту знущаються з багажу (відео)

Цей ганебний інцидент привернув увагу навіть американського міністра транспорту Піта Буттіджеджа.

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Одна з пасажирок зняла на відео, як працівники авіакомпанії American Airlines жбурляють багаж у міжнародному аеропорту Маямі (США). Відповідне відео з’явилось у соціальній мережі TikTok та швидко набуло суспільного розголосу.

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На ролику показано, як технічний працівник летовища відпускає з довгого металевого пандуса у верхній частині незакритого багажного відділення інвалідний візок одного з пасажирів авіакомпанії, а його колега чекає внизу й не докладає жодних зусиль, щоб зловити чи бодай уповільнити його рух.

Візок врізається в металеві ворота перевертається у повітрі й кілька разів перекидається перш ніж приземлитися біля тротуару. Після цього співробітник недбало кладе його на велику каталку.

Відеозапис зібрав понад три мільйони переглядів у TikTok. В описі до ролика зазначалося, що чоловіки сміялися, коли робили те саме з двома іншими інвалідними візками.

Цей інцидент привернув увагу навіть американського міністра транспорту Піта Буттіджеджа.

"Це абсолютно неприйнятно. Ми проведемо розслідування. От саме через подібні випадки ми вживаємо усіх заходів задля захисту пасажирів, які користуються інвалідними візками. Кожен заслуговує подорожувати безпечно та гідно", – написав чиновник у коментарях.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про пілота, котрий посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.