"Ідеальне місце": пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік (фото)

Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

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У Великій Британії літак упав посеред жвавої двосмугової дороги в годину пік, викликавши здивування у пасажирів і загальмувавши рух на кілька миль в обох напрямках. Про це пише The Mirror.

Поліція була викликана на шосе A40 Golden Valley Bypass у графстві Глостершир після несподіваної посадки літака. На фотографіях з місця події видно, що легкомоторний літак жовтого кольору стоїть на центральній смузі біля аеропорту, розташованого між містами Глостер і Челтнем.

Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Видання зазначає, що постраждалих немає. Судячи з усього, літак не зачепив жодного автомобіля. Увечері, після того, як дорогу було звільнено від машин, було помічено групу людей, які виштовхували літак на майданчик поруч із трасою, і приблизно о 20:00 рух відновився.

Літак загальмував рух в обох напрямках Фото: Twitter

"Сьогодні (у четвер) незадовго до 18.00 ми отримали повідомлення про те, що на шосе A40 Golden Valley впав легкий літак. Ніхто не постраждав, і, наскільки можна судити, інших транспортних засобів не було. Ми залишаємося на місці події, поки тривають роботи з відновлення дороги", — заявив представник констебля Глостершира.

Очевидець Лі Транкс розповів, що він їхав трасою A40 дорогою до Челтенхема, коли "раптом помітив, що вдалині щось з'явилося", і ввімкнув аварійні вогні. Загальмувавши, він наблизився по зовнішній смузі й побачив на центральній розмітці літак, крила якого загороджували смугу руху. Продовжуючи рух, водій побачив людей, які намагалися допомогти пілоту вибратися з літака.

"Схоже, що пілот зумів вибрати для посадки літака ідеальне місце, щоб не заподіяти шкоди, враховуючи, що це було ближче до кінця години пік", — розповів він Mail Online.

Літак виштовхали на майданчик поруч із трасою Фото: Twitter

17-річний Веспер Грей Сміт розповів, що їхав в автобусі з Глостера в Челтенхем, коли побачив на дорозі літак і сфотографував його.

"Я бачив, як кілька пожежних машин проїхали мостом поруч із місцем події, щоб вирушити на місце аварії. Там була поліція, яка розмовляла зі свідками та пілотом. Щойно я проїхав повз місце події, дорогу за мною перекрили. Я не бачив, як літак приземлився, але фотографії, ймовірно, були зроблені через кілька хвилин після цього. Я був дуже здивований, адже таке трапляється нечасто. Думаю, всі інші в автобусі теж були здивовані. Перше, про що я подумав у зв'язку з цим інцидентом, — чи все гаразд, і, на щастя, так воно і виявилося", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став єдиним пасажиром літака після 18-годинної затримки. Філ Стрінгер піднявся на борт і виявив, що всі інші пасажири, які повинні були летіти цим рейсом відмовилися від довгоочікуваного польоту. Чоловік розповів, що подружився з екіпажем і тепер у них є спільний чат для жартів.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".