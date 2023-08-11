"Идеальное место": пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик (фото)

Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Related video

В Великобритании самолет упал посреди оживленной двухполосной дороги в час пик, вызвав удивление у пассажиров и затормозив движение на несколько миль в обоих направлениях. Об этом пишет The Mirror.

Полиция была вызвана на шоссе A40 Golden Valley Bypass в графстве Глостершир после неожиданной посадки самолета. На фотографиях с места происшествия видно, что легкомоторный самолет желтого цвета стоит на центральной полосе возле аэропорта, расположенного между городами Глостер и Челтнем.

Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Издание отмечает, что пострадавших нет. По всей видимости, самолет не задел ни одного автомобиля. Вечером, после того как дорога была освобождена от машин, была замечена группа людей, выталкивавших самолет на площадку рядом с трассой, и около 20:00 движение возобновилось.

Самолет затормозил движение в обеих направлениях Фото: Twitter

"Сегодня (в четверг) незадолго до 18.00 мы получили сообщение о том, что на шоссе A40 Golden Valley упал легкий самолет. Никто не пострадал, и, насколько можно судить, других транспортных средств не было. Мы остаемся на месте происшествия, пока ведутся работы по восстановлению дороги", — заявил представитель констебля Глостершира.

Очевидец Ли Транкс рассказал, что он ехал по трассе A40 по пути в Челтенхем, когда "вдруг заметил, что вдалеке что-то появилось", и включил аварийные огни. Затормозив, он приблизился по внешней полосе и увидел на центральной разметке самолет, крылья которого загораживали полосу движения. Продолжая движение, водитель увидел людей, которые пытались помочь пилоту выбраться из самолета.

"Похоже, что пилот сумел выбрать для посадки самолета идеальное место, чтобы не причинить вреда, учитывая, что это было ближе к концу часа пик", — рассказал он Mail Online.

Самолет вытолкали на площадку рядом с трассой Фото: Twitter

17-летний Веспер Грей Смит рассказал, что ехал в автобусе из Глостера в Челтенхем, когда увидел на дороге самолет и сфотографировал его.

"Я видел, как несколько пожарных машин проехали по мосту рядом с местом происшествия, чтобы отправиться на место аварии. Там была полиция, которая разговаривала со свидетелями и пилотом. Как только я проехал мимо места происшествия, дорогу за мной перекрыли. Я не видел, как самолет приземлился, но фотографии, вероятно, были сделаны через несколько минут после этого. Я был очень удивлен, ведь такое случается нечасто. Думаю, все остальные в автобусе тоже были удивлены. Первое, о чем я подумал в связи с этим инцидентом, — все ли в порядке, и, к счастью, так оно и оказалось", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".