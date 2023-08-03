"Отказали в вине": самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки (видео)

Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".

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В США авиакомпания United Airlines запретила женщине летать их рейсами после того, как она вынудила пилотов отклониться от намеченного маршрута. Об этом пишет The Insider.

Пассажирка находилась на борту рейса 1813 авиакомпании United 25 июля, который должен был лететь из Хьюстона в Лос-Анджелес, говорится в заявлении United.

Пилоты самолета вынуждены были сделать посадку в Финиксе, поскольку пассажирка вела себя "деструктивно" и "отказалась следовать указаниям стюардессы вернуться на свое место". Компания United не установила личность женщины.

Пользователь Блейк Перкинс, который был пассажиром того самого рейса, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из видео Перкинс написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".

"Еще одно видео о женщине, которую мы назвали Карен. Она не могла получить свое вино. Нам пришлось посадить самолет, чтобы ее выпроводили, что привело к еще большим задержкам, чем те, что уже были. Из-за вина", — написал Перкинс в подписи к одному из видеороликов, опубликованных в четверг, неправильно написав слова "другой" и "самолет".

Женщина продолжала отказываться занять свое место Фото: коллаж Фокус

На другой видеозаписи видно, как две стюардессы просят пассажирку оставаться на своем месте и говорят ей, что в случае отказа она будет арестована. Женщина продолжала отказываться занять свое место.

"Я знала, что вы пьете вино, а вам это запрещено. И все равно я позволила вам подняться на борт самолета", — говорит стюардесса в ролике.

Согласно заявлению United, женщина была снята с рейса, и ей было запрещено пользоваться услугами авиакомпании.

"Сотрудники правоохранительных органов встретили самолет по прибытии и сняли пассажирку, после чего рейс вылетел в Лос-Анджелес вечером того же дня. На время рассмотрения данного вопроса клиенту было запрещено летать в будущем рейсами United", — сообщили в компании изданию Insider.

Ранее Фокус писал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).