Голос тремтів: прощальні слова пілота довели пасажирів літака до сліз (відео)

Чоловік повідомив про час прибуття літака та надав інформацію щодо погоди за бортом, а потім додав ще кілька слів від себе.

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Пілот авіакомпанії American Airlines Джефф Фелл виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок. Відповідне відео опублікував один з очевидців на своїй сторінці у TikTok.

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У кінці рейсу Джефф уже традиційно звернувся до пасажирів. Він повідомив про час прибуття літака та надав інформацію щодо погоди за бортом, а потім додав ще кілька слів від себе.

"Дякую, що ви зі мною сьогодні, аби разом відсвяткували цю незабутню подію у моєму житті. Я вас усіх люблю", – сказав він тремтячим голосом, підглядаючи у записку з попередньо підготовленим текстом промови.

Після хвилі оплесків Фелл звернувся до своєї дружини.

"Нарешті сталося те, чого з таким нетерпінням чекала моя кохана дружина Джулі. Вона була поруч зі мною весь цей час. Вона була скелею, твердим фундаментом нашого життя та шлюбу. Її віра в Господа, мудрість, сила і любов стали опорою нашої сім’ї. Я люблю тебе! Ласкаво просимо всіх на борт!" – радісно вигукнув пілот.

Користувачі соцмережі зізналися, що ролик довів їх до сліз.

"Коли він сказав, що йде на пенсію, у мене навернулися сльози", – написав один з коментаторів, зібравши понад 14 тисяч вподобайок. "32 роки безпечних посадок! Хай Бог благословить його і всіх пілотів", – додав інший.

Раніше Фокус розповідав історію пасажирки, яка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажири і працівники аеропорту почали їх збирати.

Також ми писали про пілота, котрий посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.