"П'яна сварка": пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі

Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

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В Австрії жінка кинула 5 000 фунтів стерлінгів (трохи більш як 225 тисяч гривень) готівкою в чоловіка на злітно-посадковій смузі після того, як через "п'яну сварку" літак був змушений здійснити незаплановану посадку. Про це пише Daily Star.

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Рейс із Хітроу (Велика Британія) до Бангкока (Таїланд) був змушений здійснити посадку у Відні після того, як двоє нетверезих пасажирів, імовірно, посварилися через гроші. На кадрах видно, як жінка кинула гроші в чоловіка на злітно-посадковій смузі.

Рейс авіакомпанії Eva Air вилетів із Хітроу близько 21:35. Уже через п'ять годин польоту до Бангкока, 30 вересня, сталася сварка. Пілот повідомив пасажирам, що з міркувань безпеки йому необхідно розвернутися і здійснити посадку у Відні (Австрія). Відразу після приземлення співробітники поліції вивели подружню пару з літака, після чого жінка розвернулася і кинула пачку грошей у свого супутника.

Жінка розвернулася і кинула пачку грошей у свого супутника Фото: SWNS

"Жінка та чоловік були вже в стані алкогольного сп'яніння. Вони постійно говорили про гроші. Чоловік повторював, що в неї в сумці його 5000 фунтів. Поліцейські спочатку забрали жінку. Через кілька хвилин після приземлення її супутник вирішив вихопити сумку, але пасажирка просто викинула всі 5 тисяч фунтів стерлінгів", — розповів Енді Сінгх, пасажир літака.

По асфальту розлетілися купюри, після чого чоловік і працівники аеропорту почали збирати їх. Потім і чоловіка, і жінку помістили в поліцейський фургон. За словами Сінгха, всіх пасажирів розмістили в одному з готелів Відня.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".