"Пьяная ссора": пассажирка бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе

Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажир и работники аэропорта начали собирать их.

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В Австрии женщина бросила 5 000 фунтов стерлингов (чуть более 225 тысяч гривен) наличными в мужчину на взлетно-посадочной полосе после того, как из-за "пьяной ссоры" самолет был вынужден совершить незапланированную посадку. Об этом пишет Daily Star.

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Рейс из Хитроу (Великобритания) в Бангкок (Таиланд) был вынужден совершить посадку в Вене после того, как два нетрезвых пассажира, предположительно, поссорились из-за денег. На кадрах видно, как женщина бросила деньги в мужчину на взлетно-посадочной полосе.

Рейс авиакомпании Eva Air вылетел из Хитроу около 21:35. Уже через пять часов полета в Бангкок, 30 сентября, произошла ссора. Пилот сообщил пассажирам, что по соображениям безопасности ему необходимо развернуться и совершить посадку в Вене (Австрия). Сразу после приземления сотрудники полиции вывели супружескую пару из самолета, после чего женщина развернулась и бросила пачку денег в своего спутника.

Женщина развернулась и бросила пачку денег в своего спутника Фото: SWNS

"Женщина и мужчина были уже в состоянии алкогольного опьянения. Они постоянно говорили о деньгах. Мужчина повторял, что у нее в сумке его 5000 фунтов. Полицейские сначала забрали женщину. Через пару минут после приземления ее спутник решил выхватить сумку, но пассажирка просто выбросила все 5 тысяч фунтов стерлингов", — рассказал Энди Сингх, пассажир самолета.

По асфальту разлетелись купюры, после чего мужчина и работники аэропорта начали собирать их. Затем и мужчина, и женщина были помещены в полицейский фургон. По словам Сингха, все пассажиры были размещены в одном из отелей Вены.

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".