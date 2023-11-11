"Він легенда": пасажир сів за штурвал літака після того, як пілот не вийшов на зв'язок (відео)

Будучи співробітником авіакомпанії easyJet, чоловік зателефонував своєму начальству і погодився пролетіти на літаку близько 1500 миль. Інші пасажири були дуже вдячні попутнику, який разом із сім'єю хотів вирушити у відпустку.

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Чоловік, який опинився серед розчарованих туристів, що застрягли в літаку, який очікує на зліт у Великій Британії, вирішив сам керувати літаком, зголосившись сісти в кабіну пілота. Про це пише The Mirror.

Майкл Бредлі сподівався вилетіти в Аліканте (Іспанія) разом із дружиною та сином, але застряг серед пасажирів, які чекали на пілота, з яким не могли зв'язатися. Бувши пілотом авіакомпанії easyJet, чоловік зателефонував своєму начальству і зголосився пролетіти на літаку близько 1500 миль на південь. Цей незвичайний випадок стався у 2019 році.

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Як повідомляла тоді газета Manchester Evening News, компанія погодилася, і рейс вилетів із Великої Британії.

"Моя дружина, яка сидить у 15-му ряді з моїм маленьким сином, сказала, що наш рейс затримується на дві години, тому що у них не вистачає одного пілота. І ось перед тим, як ми пройшли через охорону, я подумав, варто зателефонувати спитати дозволу на політ, тому що я хотів би вирушити у відпустку. Я зателефонував в easyJet і сказав, що стою в терміналі й нічого не роблю. У мене з собою права, посвідчення особи, і я дуже хочу поїхати у відпустку, і якщо вам потрібна послуга, я стою тут і готовий летіти", — сказав через гучний зв'язок Майкл перед вильотом літака з аеропорту Манчестера.

Чоловік повідомив про подію пасажирам у гучномовець Фото: Manchester Evening News

У компанії попросили час подумати, а потім передзвонили чоловікові та попросили його полетіти в Аліканте (Іспанія).

Пасажири радісно зустріли цю новину.

"Це могло трапитися тільки зі мною! Приїжджаємо в аеропорт, а наш рейс затримується на кілька годин. Потім я випадково дивлюся на початковий час, а він змінився на закриття воріт! Довелося йти через весь аеропорт, щоб потрапити на рейс. Я дійшла до посадки й запитала хлопця за стійкою, що відбувається, він відповів, що наш пілот зник, але хлопець, який летить нашим рейсом, буде керувати літаком. Реально шалено. На щастя, цей хлопець насправді був пілотом! Можливо, рейс був би скасований, якби не він! Він легенда", — написала одна з пасажирок в Facebook.

У компанії попросили час подумати, а потім передзвонили чоловікові і попросили його полетіти в Аліканте Фото: Facebook

Представник авіакомпанії easyJet заявив, що затримка рейсу була спричинена наслідками збою в роботі УВС Франції, який вплинув на роботу екіпажу і призвів до того, що довелося вдатися до резервних рейсів.

"Ми вдячні одному з наших пілотів, який 2 вересня разом зі своєю сім'єю летів у відпустку з Манчестера в Аліканте і зголосився виконати цей рейс. Це дало змогу клієнтам дістатися до місця призначення і свідчить про самовідданість справі наших екіпажів. Це повністю відповідає правилам, оскільки у нього були з собою права та посвідчення особи. Безпека завжди є нашим пріоритетом", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.