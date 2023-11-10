Жах на висоті 4570 метри: екіпаж літака помітив, що у нього відсутні шибки (фото)

Інцидент міг призвести до більш серйозних наслідків. У результаті перевірки було виявлено, що два скла в кабіні відсутні, а два інших перебувають не на своїх місцях.

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У Великій Британії літак, що злетів з аеропорту Станстед із двома відсутніми ілюмінаторами, встиг піднятися на висоту 15 000 футів (4572 метри), перш ніж це помітили. Про це пише Metro.

Airbus A321 повернувся в аеропорт Ессекса після того, як один із членів екіпажу виявив неполадку на початку польоту минулого місяця.

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Сектор із розслідування авіаційних подій (AAIB) попередив, що інцидент міг призвести до серйозніших наслідків.

У результаті перевірки було виявлено, що два скла в кабіні відсутні, а два інших знаходяться не на своїх місцях. У разі відсутності шибок єдиним предметом, що заповнює простір, був косметичний шматок пластику, призначений для запобігання торкання пасажирів до зовнішніх стекол.

Літак експлуатується авіакомпанією Titan Airways і використовується американською компанією TCS World Travel, що спеціалізується на організації розкішного відпочинку. Інцидент стався через день після того, як його використовували для наземного знімання, коли поруч із ним було встановлено потужні прожектори, щоб "створити ілюзію сходу сонця". Вони світили на правий бік літака протягом приблизно п'яти з половиною годин, а потім були перенесені на лівий бік на чотири години.

У результаті перевірки було виявлено, що два скла в кабіні відсутні, а два інших перебувають не на своїх місцях Фото: колаж Фокус

За даними AAIB, освітлювальні прилади мали розташовуватися не ближче ніж за 10 метрів від освітлюваного об'єкта, проте вони перебували на відстані від 6 до 9 метрів від пошкоджених вікон. При цьому не повідомляється, для чого проводилася зйомка.

Літак вилетів в Орландо (штат Флорида) 4 жовтня з 11 членами екіпажу і дев'ятьма пасажирами, які всі були співробітниками туроператора або авіаперевізника. Після зльоту і вимкнення знаків ременів безпеки один із членів екіпажу підійшов до задньої частини літака і помітив, що ущільнювач одного з ілюмінаторів "ляскає". Він повідомив про це членам екіпажу, які вирішили, що літак має повернутися в Станстед, де він без проблем приземлився. Під час польоту літак піднявся на висоту 15 000 футів (4572 метри).

За словами представників AAIB, "тиск у салоні залишався нормальним". Під час обстеження області навколо відсутніх або пошкоджених ілюмінаторів було виявлено, що піна, яка використовувалася для їх фіксації, або розплавилася під впливом високих температур, або була відсутня.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.