"Он легенда": пассажир сел за штурвал самолета после того, как пилот не вышел на связь (видео)

Будучи сотрудником авиакомпании easyJet, мужчина позвонил своему начальству и вызвался пролететь на самолете около 1500 миль. Другие пассажиры были очень признательны попутчику, который вместе с семьей хотел отправиться в отпуск.

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Мужчина, оказавшийся среди разочарованных туристов, застрявших в самолете, ожидающем взлета в Великобритании, решил сам управлять самолетом, вызвавшись сесть в кабину пилота. Об этом пишет The Mirror.

Майкл Брэдли надеялся вылететь в Аликанте (Испания) вместе с женой и сыном, но застрял среди пассажиров ожидающих на пилота, с которым не могли связаться. Будучи сам пилотом авиакомпании easyJet, мужчина позвонил своему начальству и вызвался пролететь на самолете около 1500 миль на юг. Этот необычный случай произошел в 2019 году.

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Как сообщала тогда газета Manchester Evening News, компания согласилась, и рейс вылетел из Великобритании.

"Моя жена, которая сидит в 15-м ряду с моим маленьким сыном, сказала, что наш рейс задерживается на два часа, потому что у них не хватает одного пилота. И вот перед тем, как мы прошли через охрану, я подумал, думаю стоит позвонить спросить разрешения на полет, потому что я хотел бы отправиться в отпуск. Я позвонил в easyJet и сказал, что стою в терминале и ничего не делаю. У меня с собой права, удостоверение личности, и я очень хочу поехать в отпуск, и если вам нужна услуга, я стою здесь и готов лететь", — сказал по громкой связи Майкл перед вылетом самолета из аэропорта Манчестера.

Мужчина сообщил о произошедшем пассажирам в громкоговоритель Фото: Manchester Evening News

В компании попросили время подумать, а потом перезвонили мужчине и попросили его полететь в Аликанте (Испания).

Пассажиры радостно встретили эту новость.

"Это могло случиться только со мной! Приезжаем в аэропорт, а наш рейс задерживается на пару часов. Потом я случайно смотрю на первоначальное время, а оно изменилось на закрытие ворот! Пришлось идти ногами через весь аэропорт, чтобы попасть на рейс. Я дошла до посадки и спросила парня за стойкой, что происходит, он ответил, что наш пилот пропал, но парень, который летит нашим рейсом, будет управлять самолетом. Реально безумно. К счастью, этот парень на самом деле был пилотом! Возможно, рейс был бы отменен, если бы не он! Он легенда", — написала одна из пассажирок в Facebook.

В компании попросили время подумать, а потом перезвонили мужчине и попросили его полететь в Аликанте Фото: Facebook

Представитель авиакомпании easyJet заявил, что задержка рейса была вызвана последствиями сбоя в работе УВД Франции, который повлиял на работу экипажа и привел к тому, что пришлось прибегнуть к резервным рейсам.

"Мы благодарны одному из наших пилотов, который 2 сентября вместе со своей семьей летел в отпуск из Манчестера в Аликанте и вызвался выполнить этот рейс. Это позволило клиентам добраться до места назначения и свидетельствует о самоотверженности и преданности делу наших экипажей. Это полностью соответствует правилам, поскольку у него были с собой права и удостоверение личности. Безопасность всегда является нашим главным приоритетом", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, что пассажирка бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе. Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажир и работники аэропорта начали собирать их.

Также стало известно, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.