Голос дрожал: прощальные слова пилота довели пассажиров самолета до слез (видео)

Мужчина сообщил о времени прибытия самолета и предоставил информацию о погоде за бортом, а затем добавил еще несколько слов от себя.

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Пилот авиакомпании American Airlines Джефф Фелл произнес чрезвычайно трогательную и эмоциональную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых. Соответствующее видео опубликовал один из очевидцев на своей странице в TikTok.

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В конце рейса Джефф уже традиционно обратился к пассажирам. Он сообщил о времени прибытия самолета и предоставил информацию о погоде за бортом, а затем добавил еще несколько слов от себя.

"Спасибо, что вы со мной сегодня, чтобы вместе отпраздновали это незабываемое событие в моей жизни. Я вас всех люблю", — сказал он дрожащим голосом, подглядывая в записку с предварительно подготовленным текстом речи.

После волны аплодисментов Фелл обратился к своей жене.

"Наконец-то произошло то, чего с таким нетерпением ждала моя любимая жена Джули. Она была рядом со мной все это время. Она была скалой, твердым фундаментом нашей жизни и брака. Ее вера в Господа, мудрость, сила и любовь стали опорой нашей семьи. Я люблю тебя! Добро пожаловать на борт!" — радостно воскликнул пилот.

Пользователи соцсети признались, что ролик довел их до слез.

"Когда он сказал, что уходит на пенсию, у меня навернулись слезы", — написал один из комментаторов, собрав более 14 тысяч лайков. "32 года безопасных посадок! Пусть Бог благословит его и всех пилотов", — добавил другой.

Ранее Фокус рассказывал историю пассажирки, которая бросила большую пачку денег в мужчину на посадочной полосе. Купюры разлетелись по асфальту, после чего пассажиры и работники аэропорта начали их собирать.

Также мы писали о пилоте, который посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.