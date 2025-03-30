В Миннесоте частный самолет рухнул на жилой дом: пассажиры не выжили (видео)

Жители американского города Бруклин-Парк в штате Миннесота 29 марта стали свидетелями авиакатастрофы. Частный самолет с пассажирами на борту врезался в жилой дом, вызвав в районе масштабный пожар.

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О трагедии сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA). По данным службы, речь идет о небольшом одномоторном самолете SOCATA TBM7, рассчитанном на перевозку до шести человек. Бизнес-джет вылетел из международного аэропорта Де-Мойн, штат Айова, и должен был приземлиться в аэропорту Анока Каунти-Блейн в Миннеаполисе.

Как сообщает телеканал KSTP, диспетчеры аэропорта Анока дважды предупреждали пилота о слишком низкой высоте полета, но вскоре самолет разбился в 13 км от пункта назначения.

Катастрофа произошла около 12:20 по местному времени. Начальник пожарной охраны Бруклин-Парка Шон Конвей рассказал телеканалу CNN, что точное число людей на борту самолета пока неизвестно, однако выживших среди пассажиров нет. Между тем жильцам дома повезло — они проводили время на улице и не пострадали.

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Пожарные оперативно ликвидировали огонь, охвативший несколько зданий, и ведут работы по восстановлению электроснабжения.

"Сейчас мы просим немного времени, чтобы продолжить осмотр места происшествия и разобраться с этим. Погибших среди жильцов не было. Все благополучно покинули дом", — сказал Конвей.

Ранее сообщалось, что в Италии в авиакатастрофе погиб наследник колбасной империи Лоренцо Рованьяти. Его вертолет врезался в собственность семьи, чья компания ранее спонсировала команду Бундеслиги "Шальке".

31 января в Филадельфии произошла авария с участием самолета скорой помощи, который упал при вылете с аэродрома. Все пассажиры небольшого самолета, которые находились на борту, а также члены экипажа также погибли.