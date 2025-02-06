Погиб наследник колбасной империи: в Италии вертолет врезался в замок (видео)

Лоренцо Рованьяти и еще два пасажира розбились на территории средневекового поместья Виа Эмилия, где он жил вместе с семьей.

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В Италии в результате крушения вертолета погиб Лоренцо Рованьяти, наследник колбасной империи. Вертолет врезался в собственность семьи, чья компания ранее спонсировала команду Бундеслиги "Шальке". Кроме 41-летнего миллионера на борту вертолета было еще два человека. Об этом сообщает Rai News.

Вертолет разбился у замка Кастельгуфо

Вертолет врезался в замок вечером 5 февраля неподалеку от Пармы на севере Италии. Авиакатастрофа произошла рядом с деревней Кастельгуэльфо-ди-Ночето. Отмечается, что Лоренцо Рованьяти каждую среду добирался до дома на вертолете из Милана. В этот раз с ним на борту были два пилота: Флавио Масса, 59 лет, и Леонардо Итальяни, 30 лет. У Лоренцо осталось двое детей и беременная жена.

Лоренцо Рованьяти с матерью и братом Фото: Rovagnati

Фабио Феччи, мэр Ночето, назвал инцидент "ужасной трагедией".

Местность была окутана густым туманом вечером в среду. Национальное агентство по безопасности полетов (ANSV) начало расследование авиакатастрофы и направило следственную группу, которая проведет оперативную проверку и извлечет черный ящик разбившегося вертолета Agusta Westland AW109. Среди возможных причин аварии называется ошибка пилота, вызванная плохой видимостью из-за густого тумана, или механическая неисправность хвостового винта.

Фабио Феччи, мэр Ночето , говорит: "Мне посчастливилось познакомиться с Лоренцо, когда он приехал со своим отцом. Я знаю эту семью более 30 лет, с тех пор, как они обосновались, купили поместье Кастельгуэльфо и занялись свиноводством".

Полиция у замка Кастельгуфо Фото: Скриншот

Имение семьи Рованьяти окружено возделанными полями. Очевидцев аварии, судя по всему, нет, в том числе из-за сильного тумана .

История компании Rovagnati началась в 1952 году в Бьяссоно (ныне провинция Монца и Брианца), где Анджело Ферруччо Рованьяти производил масло и сыры для оптовой торговли. Его сын Паоло занимался доставкой товаров на велосипеде, пока не понял, что нужно перепрофилировтаь производство с молочного на колбасное. Их главным продуктом стала вареная ветчина, которая тогда считалась едой бедняков.

Замок Кастельгуфо - семейное поместье семьи Рованьяти Фото: Rovagnati

В 1968 году Паоло взял на себя управление компанией и начал превращать ее из семейного бизнеса в международный бренд. В последующие десятилетия его интуиция помогла компании вырасти, превратив ее в одну из крупнейших компаний в секторе колбасных изделий в Италии и мире, достигнув оборота более 300 миллионов евро в год и 1200 сотрудников в 20 странах .

В 1980-х годах он разработал "идеальную вареную ветчину", назвав ее Gran Biscotto и снабдив ее фирменной маркировкой на корочке, как это делал до того только Пармский консорциум. Рекламные ролики с участием популярнейшего телефедущего Майка Бонджорно вскоре сделали Gran Biscotto известным по всей Италии.

Компания Rovagnati продолжает расти, выпуская более 20 различных видов вареной ветчины, расширяя структуру производства и внедряя все более передовые системы. После смерти Паоло в 2008 году в возрасте 64 лет, в 2010 году компания перешла под руководство братьев Ферруччо и Лоренцо, вышла на международный уровень и начала экспортировать свою продукцию в различные страны, включая Францию, Бельгию, Германию, Ирландию и США.

Реклама бренда "Рованьяти" Фото: Rovagnati

Компания Rovagnati также приобрела Berkel, историческую марку слайсеров, и Pineider, итальянскую типографию. В 2020 году открыля филиал в США. В последние годы компанией управлял погибший Лоренцо.

Напомним, 30 января военный вертолет столкнулся с пассажирским самолетом над рекой Потомак в Вашингтоне, США. Все кто были на борту – погибли.