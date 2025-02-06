Загинув спадкоємець ковбасної імперії: в Італії вертоліт врізався в замок (відео)

Лоренцо Рованьяті та ще два пасажири розбилися на території середньовічного маєтку Віа Емілія, де він жив разом із сім'єю.

Related video

В Італії внаслідок аварії вертольота загинув Лоренцо Рованьяті, спадкоємець ковбасної імперії. Вертоліт врізався у власність сім'ї, чия компанія раніше спонсорувала команду Бундесліги "Шальке". Крім 41-річного мільйонера на борту вертольота було ще двоє людей. Про це повідомляє Rai News.

Вертоліт розбився біля замку Кастельгуфо

Вертоліт врізався в замок увечері 5 лютого неподалік від Парми на півночі Італії. Авіакатастрофа сталася поруч із селом Кастельгуельфо-ді-Ночето. Зазначається, що Лоренцо Рованьяті щосереди добирався до дому вертольотом із Мілана. Цього разу з ним на борту були два пілоти: Флавіо Масса, 59 років, і Леонардо Італьяні, 30 років. У Лоренцо залишилося двоє дітей і вагітна дружина.

Лоренцо Рованьяті з матір'ю і братом Фото: Rovagnati

Фабіо Феччі, мер Ночето, назвав інцидент "жахливою трагедією".

Місцевість була оповита густим туманом увечері в середу. Національне агентство з безпеки польотів (ANSV) розпочало розслідування авіакатастрофи і направило слідчу групу, яка проведе оперативну перевірку і витягне чорну скриньку вертольота Agusta Westland AW109, що розбився. Серед можливих причин аварії називають помилку пілота, спричинену поганою видимістю через густий туман, або механічну несправність хвостового гвинта.

Фабіо Феччі, мер Ночето, каже: "Мені пощастило познайомитися з Лоренцо, коли він приїхав зі своїм батьком. Я знаю цю сім'ю понад 30 років, відтоді, як вони влаштувалися, купили маєток Кастельгуельфо і зайнялися свинарством".

Поліція біля замку Кастельгуфо Фото: Скриншот

Маєток сім'ї Рованьяті оточений обробленими полями. Очевидців аварії, судячи з усього, немає, зокрема через сильний туман.

Історія компанії Rovagnati розпочалася 1952 року в Бьяссоно (нині провінція Монца і Бріанца), де Анджело Ферруччо Рованьяті виготовляв олію і сири для оптової торгівлі. Його син Паоло займався доставкою товарів на велосипеді, поки не зрозумів, що потрібно перепрофілювати виробництво з молочного на ковбасне. Їхнім головним продуктом стала варена шинка, яка тоді вважалася їжею бідняків.

Замок Кастельгуфо — родинний маєток сім'ї Рованьяті Фото: Rovagnati

1968 року Паоло взяв на себе управління компанією і почав перетворювати її з сімейного бізнесу на міжнародний бренд. У наступні десятиліття його інтуїція допомогла компанії вирости, перетворивши її на одну з найбільших компаній у секторі ковбасних виробів в Італії та світі, досягнувши обороту понад 300 мільйонів євро на рік і 1200 співробітників у 20 країнах.

У 1980-х роках він розробив "ідеальну варену шинку", назвавши її Gran Biscotto і забезпечивши її фірмовим маркуванням на скоринці, як це робив до того тільки Пармський консорціум. Рекламні ролики за участю популярного телефедучого Майка Бонджорно незабаром зробили Gran Biscotto відомим по всій Італії.

Компанія Rovagnati продовжує зростати, випускаючи понад 20 різних видів вареної шинки, розширюючи структуру виробництва і впроваджуючи все більш передові системи. Після смерті Паоло 2008 року у віці 64 років, 2010 року компанія перейшла під керівництво братів Ферруччо і Лоренцо, вийшла на міжнародний рівень і почала експортувати свою продукцію до різних країн, включно з Францією, Бельгією, Німеччиною, Ірландією та США.

Реклама бренду "Рованьяті" Фото: Rovagnati

Компанія Rovagnati також придбала Berkel, історичну марку слайсерів, і Pineider, італійську друкарню. У 2020 році відкрила філію у США. В останні роки компанією керував загиблий Лоренцо.

Нагадаємо, 30 січня військовий вертоліт зіткнувся з пасажирським літаком над річкою Потомак у Вашингтоні, США. Усі хто були на борту — загинули.