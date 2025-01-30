Фанати теорії змови вважають, що авіакатастрофа у Вашингтоні не була випадковою (відео)

Дехто впевнений, що зіткнення гелікоптера Black Hawk із літаком American Airlines було навмисним, бо "військові гелікоптери не врізаються в літаки".

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Прихильники теорії змови висувають необґрунтовані заяви про те, що смертельна катастрофа у Вашингтоні, внаслідок якої армійський гелікоптер Black Hawk зіткнувся з пасажирським літаком American Airlines, була спланованою, оскільки на борту міг бути хтось, кого "хотіли вбити". Влада поки не повідомляє подробиць, а тільки те, що з річки Потомак витягли 30 тіл. У соцмережах упевнені, що влада приховує важливу інформацію. Про це пише Daily Mail.

Військовий вертоліт Black Hawk зіткнувся з пасажирським літаком American Airlines

Рейс 5342 компанії American Airlines, що прямував із Вічіто, штат Канзас, наближався до Національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні близько 9-ї години вечора 29 січня, коли військовий вертоліт Black Hawk і літак зіткнулися в повітрі, після чого обидва впали в річку Потомак.

На борту літака перебували чотири члени екіпажу і 60 пасажирів, а на борту гелікоптера перебували троє солдатів, які здійснювали "навчальний політ". Армія повідомила Fox News, що вертоліт UH-60 Black Hawk, на борту якого перебували троє солдатів, належав "роті Bravo, 12-му авіаційному батальйону, з армійського аеродрому Девісон, Форт-Белвуар" і виконував "навчальний політ".

Рятувальники, які працюють на замерзлій річці Потомак, витягли з-під уламків літака щонайменше 27 тіл і одне з вертольота.

Міністерство армії та оборони почало розслідування авіакатастрофи, оскільки багато хто задається питанням, як літак із сучасною технологією запобігання зіткненням, а також диспетчерами, які перебувають поблизу, міг зіткнутися з військовим літаком над столицею США.

Прихильники теорії змови кинулися в соціальні мережі, щоб покласти непідтверджену провину на уряд США, припустивши, що зіткнення, мабуть, було навмисним, оскільки "військові вертольоти не врізаються в літаки".

Авіакатастрофа у Вашингтоні

Деякі стверджують, що вертоліт, мабуть, "переслідував літак Bombadier", коли той наближався для посадки, порівнюючи цю сцену з "вбивством у стилі 1970-х років".

Інші зажадали повідомити "хто був на борту того пасажирського літака", припустивши, що інцидент був "цілеспрямованим ударом".

Прихильники теорії змови назвали жахливу катастрофу "підозрілою", стверджуючи, що підготовлені пілоти повинні були знати, як діяти в такій ситуації.

"Ця авіакатастрофа така дивна... щось не так. У Blackhawk не спрацювала сигналізація, троє солдатів не бачать чортів комерційний літак? Армійський льотчик, який не розуміє, як літати поблизу аеропорту? Навіть якщо він навчальний? Так, це погано пахне", — заявляють у соцмережах.

А головним доводом прихильників теорії змови стало твердження, що "гелікоптери не врізаються в літаки", а "літаки не врізаються у гелікоптери".

"Мені здається, це зроблено навмисно. Подивіться цей кліп, особливо сповільнену зйомку: літак заходить на посадку, а гелікоптер заходить зліва і влітає прямо в нього", — прокоментував один із користувачів Instagram відео зіткнення.

Інший додав: "З глузду з'їхати, як це взагалі сталося. Вертольоти так легко маневрують порівняно з літаком, на відео здається, що він влітає прямо в літак, не намагаючись повернути".

Десятки користувачів соціальних мереж зажадали надати докладнішу інформацію про людей, які перебували на борту літака, безпідставно стверджуючи, що "була замішана масштабніша інтрига".

Що відомо про авіакатастрофу у Вашингтоні

Влада не повідомила, скільки людей загинуло внаслідок аварії, але припустила, що тих, хто вижив, може не бути. Це перша велика катастрофа комерційного літака у США за 16 років.

За даними Федерації фігурного катання США, на борту літака перебували кілька спортсменів, тренерів та офіційних осіб, а офіційні особи в Москві підтвердили, що на борту літака перебувала подружня пара з Росії Євгена Шишкова і Вадим Наумов, які виграли 1994 року титул чемпіонів світу в парному катанні.

Президент Дональд Трамп в офіційній заяві сказав, що він був "повністю поінформований", і додав, що якщо є жертви, "нехай благословить Бог їхні душі". Але обрушився з критикою на адресу управління повітряним рухом.

Рятувальники працюють на річці Потомак на місці падіння літака і вертольота Фото: Getty Images

"Літак йшов ідеальною і звичайною траєкторією заходу на посадку в аеропорт. Вертоліт летів прямо на літак протягом тривалого періоду часу. Це ясна ніч, вогні на літаку горіли! Чому гелікоптер не піднявся або не опустився, або не повернув? Чому диспетчерська вишка не сказала вертольоту, що робити, а запитала, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти. Дуже погано!" — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Варто зазначити, що повітряний простір навколо Вашингтона переповнений: літаки пролітають низько над містом, щоб приземлитися в аеропорту імені Рейгана, а гелікоптери — військові, цивільні та з високопоставленими політиками чи посадовцями — кружляють і вдень, і вночі.

Авіакатастрофа у Вашингтоні

У цьому ж аеропорту в січні 1982 року сталася смертельна катастрофа, коли літак Boeing 737 авіакомпанії Air Florida Flight 90 злетів, але швидко впав, врізався в міст на 14-й вулиці і провалився крізь лід у річку Потомак. Загинуло 78 осіб.

Остання велика авіакатастрофа зі смертельними наслідками у США сталася 2009 року, коли літак Continental Flight 3407, що прямував із Нью-Джерсі до Буффало, штат Нью-Йорк, зазнав катастрофи, унаслідок чого загинули всі 49 осіб, які перебували на борту.

Міністр оборони США Піт Гегсет звернувся до американського народу після смертельного зіткнення літака American Airlines і армійського вертольота біля Національного аеропорту імені Рейгана. Гегсет заявив, що аварія сталася, коли Black Hawk здійснював щорічний навчальний політ.

"Це був досить досвідчений екіпаж, і він проводив обов'язковий щорічний нічний політ. Ми очікуємо, що розслідування швидко визначить, чи перебував літак у кварталі на потрібній висоті під час інциденту, — сказав Хегсет.

Міністр транспорту Шон Даффі, якого привели до присяги за кілька годин до авіакатастрофи, зазначив, що зіткнення сталося ясної ночі, і що і літак, і гелікоптер рухалися за "стандартними" траєкторіями. Він повідомив, що зіткненню літака і вертольота можна було запобігти.

Нагадаємо, американський фігурист Джон Маравілл міг загинути в авіакатастрофі, яка сталася у Вашингтоні. Але його не пустили на борт літака через занадто великого собаку, якого він узяв із собою.