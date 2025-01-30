Собака спасла жизнь: фигурист рассказал, почему его не пустили на роковой рейс

Американский спортсмен Джон Маравилл также мог погибнуть в авиакатастрофе, которая произошла в Вашингтоне. Его не пустили на борт самолета из-за слишком большой собаки, которую он имел с собой.

Related video

19-летний американский фигурист Джон Маравилл должен был лететь самолетом Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, который столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку, но его не пустили на борт. Об этом спортсмен рассказал российскому агентству "РИА-Новости".

Во время регистрации на рейс 5342 American Airlines работник авиакомпании сказал парню, что его собака слишком большая для перевозок самолетом. Поэтому Маравилл решил поехать обратно на машине.

"Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет", — отметил спортсмен, добавив, что на борту самолета находились минимум 14 фигуристов с родителями, не считая тренеров.

Авиакатастрофа в США: что известно

Инцидент произошел рядом с аэропортом Рональда Рейгана возле Вашингтона. Над рекой Потомак столкнулись пассажирский самолет, на борту которого находилось 64 человека и военный вертолет с тремя людьми.

По состоянию на утро четверга 30 января спасатели обнаружили в Потомаке двадцать восемь тел. Работам мешает лед на реке и двухметровая глубина, на которую упали обломки авиационных судов. Начальник пожарной службы и службы скорой помощи округа Колумбия Джон Доннелли отметил, что вряд ли в этой аварии кто-то выжил.

В сети появились кадры авиакатастрофы лайнера, который летел из города Вичита в Вашингтон. На видео видно, как в ночном небе над аэропортом вспыхнул огненный шар. Портал LiveATC опубликовал фрагмент переговоров диспетчеров и пилота вертолета. На событие также отреагировал президент США Дональд Трамп, который выразил соболезнования и заявил, что этой катастрофы можно было избежать.

Напомним, что в Бразилии разбился самолет. На борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа.