"Огненный шар": появилось видео столкновения пассажирского самолета с вертолетом Black Hawk в США

Армейский вертолет начал неожиданно пересекать линию полета самолета, причем диспетчер не приказал ему менять курс. Президент США Дональд Трамп уверен, что аварии можно было избежать и задал ряд наводящих вопросов.

Related video

В США пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Видео аварии появилось в YouTube.

Катастрофа произошла над рекой Потомак

Катастрофа произошла над рекой Потомак, самолет пытался приземлиться в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана. На кадрах видно, как армейский вертолет с тремя солдатами на борту совершал учебный полет. Неожиданно он начал пересекать траекторию самолета, который шел на посадку.

Во время столкновения в воздухе образовался огромный огненный шар, который можно было увидеть за километры.

Мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер заявила CNN, что самолет и вертолет упали в воду, причем на борту American Airlines находились 64 пассажира, а в вертолете трое — военных.

По словам начальника пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джона А. Доннелли, поисково-спасательные работы ведутся в крайне сложных условиях.

"Мы работаем на глубине более 2 метров, в реке есть куски льда, так что работать опасно и трудно. Сложные условия для погружения", — заметил он

На вопрос о количестве выживших Доннелли ответил: "Мы пока не знаем, но продолжаем искать". Канал CBS News со ссылкой на представителей полиции сообщил о по меньшей мере 18 телах погибших, которых удалось достать из реки.

Самолет American Airlines упал в реку после столкновения с вертолетом Black Hawk: реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп уверен, что столкновение самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолетом Black Hawk выглядит как "ситуация, которую можно было предотвратить".

"Самолет был на идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет продолжительное время летел прямо на самолет. Ночь ясная и огни на самолете горели ярко. Почему вертолет не поднялся или не опустился, не повернул в сторону? Почему диспетчер не сказал вертолету, что делать, а вместо этого спрашивал, видит ли он самолет?" — задает он вопросы в соцсети Truth Social.

Напомним, в американском штате Аляска на авиабазе Эйлсон разбился истребитель F-35. Пилот при этом смог катапультироваться.

Фокус ранее писал, что в Украине начали расследование уничтожения российского военного самолета Ил-76, в котором были десятки украинских военнопленных. Результаты расследования до сих пор не представлены.