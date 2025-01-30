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Мир

"Огненный шар": появилось видео столкновения пассажирского самолета с вертолетом Black Hawk в США

Black Hawk, вертолет Black Hawk, столкновение Black Hawk с самолетом, крушение самолета American Airlines
Фото: NBC News | Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 перевозил 64 пассажира

Армейский вертолет начал неожиданно пересекать линию полета самолета, причем диспетчер не приказал ему менять курс. Президент США Дональд Трамп уверен, что аварии можно было избежать и задал ряд наводящих вопросов.

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В США пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines с 64 людьми на борту столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. Видео аварии появилось в YouTube.

Катастрофа произошла над рекой Потомак

Катастрофа произошла над рекой Потомак, самолет пытался приземлиться в Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана. На кадрах видно, как армейский вертолет с тремя солдатами на борту совершал учебный полет. Неожиданно он начал пересекать траекторию самолета, который шел на посадку.

Во время столкновения в воздухе образовался огромный огненный шар, который можно было увидеть за километры.

Мэр округа Колумбия Мюриэль Боузер заявила CNN, что самолет и вертолет упали в воду, причем на борту American Airlines находились 64 пассажира, а в вертолете трое — военных.

По словам начальника пожарной охраны и службы скорой помощи округа Колумбия Джона А. Доннелли, поисково-спасательные работы ведутся в крайне сложных условиях.

"Мы работаем на глубине более 2 метров, в реке есть куски льда, так что работать опасно и трудно. Сложные условия для погружения", — заметил он

На вопрос о количестве выживших Доннелли ответил: "Мы пока не знаем, но продолжаем искать". Канал CBS News со ссылкой на представителей полиции сообщил о по меньшей мере 18 телах погибших, которых удалось достать из реки.

Самолет American Airlines упал в реку после столкновения с вертолетом Black Hawk: реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп уверен, что столкновение самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолетом Black Hawk выглядит как "ситуация, которую можно было предотвратить".

"Самолет был на идеальной и обычной траектории захода на посадку в аэропорт. Вертолет продолжительное время летел прямо на самолет. Ночь ясная и огни на самолете горели ярко. Почему вертолет не поднялся или не опустился, не повернул в сторону? Почему диспетчер не сказал вертолету, что делать, а вместо этого спрашивал, видит ли он самолет?" — задает он вопросы в соцсети Truth Social.

Напомним, в американском штате Аляска на авиабазе Эйлсон разбился истребитель F-35. Пилот при этом смог катапультироваться.

Фокус ранее писал, что в Украине начали расследование уничтожения российского военного самолета Ил-76, в котором были десятки украинских военнопленных. Результаты расследования до сих пор не представлены.