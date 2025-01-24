Авиакатастрофа Ил-76 в РФ: Украина за год не озвучила, кто сбил самолет, – NYT

Украинская сторона начала расследовать попадание ракеты по военному самолету Ил-76, перевозившего десятки пленных. Результатов проверок нет, постоянное отсутствие ясности стало определяющей чертой большой войны, уверены обозреватели NYT.

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Прошел год с тех пор, как Москва обвинила Киев в попадании ракеты по российскому военному самолету Ил-76, перевозившего десятки украинских военнопленных. Украина начала расследование, но еще не обнародовала его результаты, оставив вопросы о том, кто был убит и почему, пишут обозреватели газеты The New York Times (NYT).

Российские чиновники назвали это террористическим актом и созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Украинские власти не признали и не опровергли факт уничтожения самолета, заявив, что не могут подтвердить наличие на борту украинских пленных.

"У нас много вопросов по этой ситуации. Они [представители украинской власти] собрали нас и объяснили ситуацию, но не ответили ни на один вопрос". Обещали провести быстрое расследование", — заявила Софья Соболева, которая уверена, что ее отец был в самолете.

Ее отец находился в российском плену с марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны с РФ. Его имя было в списках на обмен.

Семьи военнопленных все еще ждут ответов по поводу этой трагедии, подчеркивают журналисты.

Украинский чиновник заявил NYT, что Ил-76, который часто используется для перевозки грузов, ранее доставлял боеприпасы и ракеты. Это позволяет предположить, что он был законной целью.

"Расхождения в утверждениях сторон конфликта показывают постоянное отсутствие ясности, которое стало определяющей чертой войны. Обе стороны продвигали свои предпочтительные версии на протяжении почти трех лет боевых действий и неохотно раскрывали или признавали неудачи", — делают выводы аналитики.

Следователи обнаружили совпадения ДНК более чем у 50 из 65 тел, которые, по данным России, находились на борту. В настоящее время невозможно сказать, были ли это те самые тела, которые нашли на месте крушения.

Генеральный прокурор и служба безопасности Украины не ответили на вопросы The New York Times о ходе расследования и о том, были ли идентифицированы какие-либо останки. Похоже, споров о том, кто сбил самолет, не возникает, заключили авторы материала.

Напомним, исполнительный директор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко отмечала, что вместе с Ил-76 вылетал еще один самолет, в котором также находились военнопленные ВСУ.

Авиакатастрофа с участием Ил-76 случилась 24 января 2024 года. Самолет потерпел крушение в районе хутора Кривого, пилот мог катапультироваться.