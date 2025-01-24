Катастрофа с Ил-76: был еще один самолет с пленными, — расследователи

По словам исполнительного директора "Медийной инициативы за права человека" Татьяны Катриченко, планировали обменять около 200 военнопленных: расследование падения российского самолета Ил-76 в январе 2024 года установило, что вместе с ним летел еще один борт, на борту которого тоже могли быть украинцы.

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После катастрофы с падением российского самолета Ил-76 украинская сторона инициировала расследование, в ходе которого пообщалась с военнопленными после обмена, которых перемещали в день катастрофы. Они заверили расследователей в том, что вместе с Ил-76 летел еще один борт, в котором также находились военнопленные украинцы из разных мест содержания. Об этом рассказала исполнительный директор "Медийной инициативы за права человека", экс-журналистка Фокуса Татьяна Катриченко во время брифинга "Медиацентра Украина" 24 января.

"Медийная инициатива за права человека" накануне провела масштабное расследование, опросила около сорока свидетелей и экспертов, а также привлекла собственные источники в Силах обороны. В ходе этого удалось восстановить хронологию того дня и последующих событий. Также во время брифинга присутствовали представительницы семей военнопленных украинцев.

"Их всех везли автозаками очень долго до какого-то аэродрома. Потом они ночевали в Каменск-Шахтинском, и на следующий день их посадили в самолеты", — отметила Татьяна Катриченко.

По ее словам, второй борт развернулся после того, как получил известие о сбивании первого.

Отметим, что перед тем российская сторона заявляла, что планирует обмен военнопленными с Украиной. При этом в РФ озвучивали даже конкретное количество пленных, которых должны были бы обменять, — 200.

Подтверждением того, что был еще один самолет с военнопленными, являются слова самих пленных, которых обменяли в тот же день. Расследование выяснило, что второй борт точно летел вслед за первым, а на его борту находились военнопленные, которых удерживали в нескольких местах в РФ.

Во время брифинга также выступил эксперт по Международному гуманитарному праву Андрей Яковлев, который заявил, что Россия сознательно подвергала опасности людей, которые находились в самолетах.

"Не владея информацией о том, кто непосредственно сбил самолет, могу утверждать: та сторона, которая подвергала опасности, виновна в совершении убийства, виновна в совершении военного преступления", — отметил Яковлев.

Напомним, что катастрофа произошла 24 января 2024 года. Вскоре после этого РФ заявила о передаче тел погибших украинских воинов, однако полученные останки нуждались в идентификации, о чем сообщал Фокус 9 декабря 2024 года.

В то же время российская сторона ранее утверждала, что удар по самолету был якобы нанесен зенитными ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В этом Украину обвинил МИД РФ еще в день катастрофы 24 января 2024 года.