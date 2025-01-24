Катастрофа з Іл-76: був ще один літак з полоненими, — розслідувачі

За словами виконавчої директорки "Медійної ініціативи за права людини" Тетяни Катриченко, планували обміняти близько 200 військовополонених: розслідування падіння російського літака Іл-76 у січні 2024 року встановило, що разом з ним летів ще один борт, на борту якого теж могли бути українці.

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Після катастрофи з падінням російського літака Іл-76 українська сторона ініціювала розслідування, в ході якого поспілкувалася з військовополоненими після обміну, яких переміщували день катастрофи. Вони запевнили розслідувачів у тому, що разом з Іл-76 летів ще один борт, в якому також перебували військовополонені українці з різних місць утримання. Про це розповіла виконавча директорка "Медійної ініціативи за права людини", ексжурналістка Фокусу Тетяна Катриченко під час брифінгу "Медіацентру Україна" 24 січня.

"Медійна ініціатива за права людини" напередодні провела масштабне розслідування, опитала близько сорока свідків та експертів, а також залучила власні джерела в Силах оборони. В ході цього вдалося відновити хронологію того дня та подальших подій. Також під час брифінгу були присутні представниці родин військовополонених українців.

"Їх всіх везли автозаками дуже довго до якогось аеродрому. Потім вони ночували в Кам'янськ-Шахтинському, і наступного дня їх посадили в літаки", – зазначила Тетяна Катриченко.

За її словами, другий борт розвернувся після того, як отримав звістку про збиття першого.

Зазначимо, що перед тим російська сторона заявляла, що планує обмін військовополоненими з Україною. При цьому у РФ озвучували навіть конкретну кількість полонених, яких мали б обміняти, – 200.

Підтвердженням того, що був ще один літак з військовополоненими, є слова самих полонених, яких обміняли в той же день. Розслідування з’ясувало, що другий борт точно летів вслід за першим, а на його борту перебували військовополонені, яких утримували в кількох місцях в РФ.

Під час брифінгу також виступив експерт з Міжнародного гуманітарного права Андрій Яковлєв, який заявив, що Росія свідомо наражала на небезпеку людей, які перебували в літаках.

"Не володіючи інформацією про те, хто безпосередньо збив літак, можу стверджувати: та сторона, яка наражала на небезпеку, винна у вчиненні вбивства, винна у вчиненні воєнного злочину", – зазначив Яковлєв.

Нагадаємо, що катастрофа відбулася 24 січня 2024 року. Невдовзі після цього РФ заявила про передачу тіл загиблих українських воїнів, однак отримані останки потребували ідентифікації, про що повідомляв Фокус 9 грудня 2024 року.

Водночас російська сторона раніше стверджувала, що удар по літаку було нібито завдано зенітними ракетами з району населеного пункту Липці Харківської області. В цьому Україну звинуватила МЗС РФ ще у день катастрофи 24 січня 2024 року.