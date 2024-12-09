РФ заявила про передачу тіл загиблих українських воїнів у катастрофі Іл-76: в Коордштабі відповіли

В Коордштабі кажуть, що під час останнього обміну отримали тіла загиблих українських воїнів. Наразі тримають додаткові перевірки щодо того, чи могли вони бути на збитому в Бєлгородській області літаку Іл-76 у січні 2024 року.

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Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомила, що під час останніх репатріаційних заходів РФ передала останки загиблих людей, однак потребують "додаткової ідентифікації". Про це повідомляє "Суспільне".

ЗМІ пише, що відповідь КШППВ на запит медіа відбувся на тлі заяви омбудсменки РФ Тетяни Москалькової про передачу тіл військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

"Станом на зараз експертні установи в рамках кримінального провадження встановлюють, чи дійсно останки цих осіб належать українським військовослужбовцям. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відстежує ситуацію та знаходиться у взаємодії з усіма вповноваженими інституціями", — повідомили у відомстві.

Раніше було відомо, що востаннє РФ та Україна провели обмін тілами загиблих військовослужбовців 29 листопада. Тоді українська сторона отримала 562 тіла загиблих українських військовослужбовців.

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області — що відомо

24 січня 2024 року в Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Пізніше стало відомо, що на його борту могли перебувати 65 українських військовополонених.

Українська сторона вказує, що під час падіння літака на його борту не було військовополонених. Водночас російська сторона вважає Україну причетною до збиття літака Іл-76, однак у Москві не надали об'єктивних даних, які підтверджують цю заяву.

Згодом експерти пояснили, чому РФ під приводом падіння літака зірвала запланований обмін військовополоненими.