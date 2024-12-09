РФ заявила о передаче тел погибших украинских воинов в катастрофе Ил-76: в Коордштабе ответили

В Коордштабе говорят, что во время последнего обмена получили тела погибших украинских воинов. Сейчас держат дополнительные проверки относительно того, могли ли они быть на сбитом в Белгородской области самолете Ил-76 в январе 2024 года.

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) сообщил, что во время последних репатриационных мероприятий РФ передала останки погибших людей, однако нуждаются в "дополнительной идентификации". Об этом сообщает "Суспільне".

СМИ пишет, что ответ КШППВ на запрос медиа состоялся на фоне заявления омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о передаче телу тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

"По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отслеживает ситуацию и находится во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами", — сообщили в ведомстве.

Ранее было известно, что последний раз РФ и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих 29 ноября. Тогда украинская сторона получила 562 тела погибших украинских военнослужащих.

Катастрофа Ил-76 в Белгородской области — что известно

24 января 2024 года в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Позже стало известно, что на его борту могли находиться 65 украинских военнопленных.

Украинская сторона указывает, что во время падения самолета на его борту не было военнопленных. В то же время российская сторона считает Украину причастной к сбиванию самолета Ил-76, однако в Москве не предоставили объективных данных, подтверждающих это заявление.

Впоследствии эксперты объяснили, почему РФ под предлогом падения самолета сорвала запланированный обмен военнопленными.