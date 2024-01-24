Авиакатастрофа Ил-76: на борту самолета якобы находились 65 пленных бойцов ВСУ, — росСМИ (фото)

Российские журналисты, ссылаясь на релиз Минобороны РФ, утверждают, что военнопленных якобы везли на обмен. Генштаб официально не комментировал информацию об авиакатастрофе, но источники СМИ среди командования ВСУ отмечали, что Ил-76 перевозил зенитные ракеты С-300.

Related video

На борту упавшего в Белгородской области России военно-транспортного самолета Ил-76 могли пребывать 65 украинских военнопленных. Об этом сообщает российское медиа Readovka со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

Как утверждает ведомство страны-агрессора, украинских военных якобы перевозили для обмена.

Кроме того, на борту уничтоженного самолета находились шесть членов экипажа и еще трое сопровождающих.

"К месту сейчас направляется комиссия ВКС для установления причин катастрофы", — говорится в сообщении росСМИ.

Реакция украинской стороны

Отметим, что официальной реакции украинского командования пока не было.

В Белгородской области упал самолет Ил-76 — подробности

24 января стало известно, что в хуторе Кривой Корочанского района Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76.

По данным украинских СМИ, самолет уничтожили силами ВСУ — он перевозил ракеты для комплексов С-300, которыми обстреливают Харьковскую область.

Напомним, что 14 января ВСУ могли поразить два самолета Воздушно-космических сил РФ над акваторией Азовского моря. Украинскими подразделениями были нанесены удары по двум самолетам — А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22.