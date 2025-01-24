Авіакатастрофа Іл-76 у РФ: Україна за рік не озвучила, хто збив літак, — NYT

Українська сторона почала розслідувати влучання ракети у військовий літак Іл-76, що перевозив десятки полонених. Результатів перевірок немає, постійна відсутність ясності стала визначальною рисою великої війни, впевнені оглядачі NYT.

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Минув рік відтоді, як Москва звинуватила Київ у влучанні ракети в російський військовий літак Іл-76, що перевозив десятки українських військовополонених. Україна почала розслідування, але ще не оприлюднила його результати, залишивши питання про те, хто був убитий і чому, пишуть оглядачі газети The New York Times (NYT).

Російські чиновники назвали це терористичним актом і скликали екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Українська влада не визнала і не спростувала факт знищення літака, заявивши, що не може підтвердити наявність на борту українських полонених.

"У нас багато запитань щодо цієї ситуації. Вони [представники української влади] зібрали нас і пояснили ситуацію, але не відповіли на жодне запитання". Обіцяли провести швидке розслідування", — заявила Софія Соболєва, яка впевнена, що її батько був у літаку.

Її батько перебував у російському полоні з березня 2022 року, незабаром після початку повномасштабної війни з РФ. Його ім'я було в списках на обмін.

Сім'ї військовополонених все ще чекають відповідей щодо цієї трагедії, підкреслюють журналісти.

Український чиновник заявив NYT, що Іл-76, який часто використовується для перевезення вантажів, раніше доставляв боєприпаси і ракети. Це дозволяє припустити, що він був законною метою.

"Розбіжності у твердженнях сторін конфлікту показують постійну відсутність ясності, яка стала визначальною рисою війни. Обидві сторони просували свої кращі версії протягом майже трьох років бойових дій і неохоче розкривали або визнавали невдачі", — роблять висновки аналітики.

Слідчі виявили збіги ДНК більш ніж у 50 із 65 тіл, які, за даними Росії, перебували на борту. Наразі неможливо сказати, чи були це ті самі тіла, які знайшли на місці аварії.

Генеральний прокурор і служба безпеки України не відповіли на запитання The New York Times про перебіг розслідування і про те, чи були ідентифіковані будь-які останки. Схоже, суперечок про те, хто збив літак, не виникає, підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, виконавча директорка "Медійної ініціативи за права людини" Тетяна Катриченко зазначала, що разом з Іл-76 вилітав ще один літак, у якому також перебували військовополонені ЗСУ.

Авіакатастрофа за участю Іл-76 сталася 24 січня 2024 року. Літак зазнав аварії в районі хутора Кривого, пілот міг катапультуватися.