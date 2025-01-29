Над Аляской разбился новейший самолет ВВС США F-35 (видео)

Во время полета возникла техническая неисправность, из-за чего пилот вынужден был подать сигнал об аварийной ситуации.

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В США в штате Аляска на авиабазе Еелсон во время учебного полета потерпел крушение истребитель F-35 ВВС США. Пилот успел катапультироваться. Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет издание, во время полета возникла техническая неисправность, из-за чего пилот вынужден был подать сигнал об аварийной ситуации. Самолет упал, когда летчик пытался приземлиться на авиабазе. Ему удалось катапультироваться.

Сейчас пилот находится в стабильном состоянии и проходит обследование в медицинском учреждении. Самолет получил серьезные повреждения.

"ВВС проведут тщательное расследование, надеясь минимизировать вероятность повторения подобных случаев", — отметил командир 354-го истребительного крыла полковник Пол Таунсенд.

Напоминаем, 23 декабря посреди жилого квартала упал самолет, в котором находился бразильский миллионер и 10 других людей.