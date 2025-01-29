Над Аляскою розбився новітній літак ВПС США F-35 (відео)

Під час польоту виникла технічна несправність, через що пілот змушений був подати сигнал про аварійну ситуацію.

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В США в штаті Аляска на авіабазі Еєлсон під час навчального польоту зазнав аварії винищувач F-35 ВПС США. Пілот встиг катапультуватися. Про це повідомляє Associated Press.

Як пише видання, під час польоту виникла технічна несправність, через що пілот змушений був подати сигнал про аварійну ситуацію. Літак упав, коли льотчик намагався приземлитися на авіабазі. Йому вдалося катапультуватися.

Зараз пілот перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в медичному закладі. Літак зазнав серйозних пошкоджень.

"ВПС проведуть ретельне розслідування, сподіваючись мінімізувати ймовірність повторення подібних випадків", — зазначив командир 354-го винищувального крила полковник Пол Таунсенд.

Нагадуємо, 23 грудня посеред житлового кварталу упав літак, в якому перебував бразильський мільйонер та 10 інших людей.