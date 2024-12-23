Літак впав на житловий квартал: в авіакатастрофі загинув відомий бізнесмен зі своєю родиною

За попередніми даними, повітряне судно зійшло з ешелону та зачепило димар будинку, після чого впало на магазин із продажу мобільних телефонів. Усі 10 пасажирів літака загинули, 17 осіб на землі постраждали.

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На півдні Бразилії неподалік курортного містечка Грамаду розбився пасажирський літак, на борту якого був відомий місцевий бізнесмен Луїс Клаудійо Галеазі разом із сім'єю. Вони загинули на місці, повідомляє британське видання The Independent.

Журналісти пишуть, що літак упав у житловому районі міста, пошкодив будинок і магазин із продажу мобільних телефонів. У результати авіатрощі загинули всі 10 осіб, що були на борту, включно з Галеазі, його дружиною, трьома доньками та іншими членами родини. Ще 17 людей на землі дістали травми, двоє з них — у критичному стані.

Відео з місця катастрофи літака

ЗМІ пише, що літак вилетів із аеропорту Канела в штаті Ріу-Гранде-ду-Сул і впав через кілька хвилин у центрі Грамаду. Бразильська влада повідомила, що Галеазі ймовірно був за штурвалом та вдарився в димар будинку, потім — у другий поверх будівлі. Далі літак улетів у магазин мобільних телефонів.

За даними бразильських медіа, серед постраждалих були люди, які надихалися чадного газу через пожежу на місці катастрофи. Наразі там працюють рятувальники, поліцейські та фахівці Центру розслідування та попередження авіаційних пригод (CENIPA).

Бразильські ЗМІ вказують, що на момент авіатрощі був сильний туман, низька видимість та йшов дощ. Президент Бразилії Лула да Сілва вже висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим.

Нагадаємо, Фокус писав, що в мережі опублікували кадри падіння вантажного літака в Литві. На кадрах помітно, що літак поступово знижувався, аж поки не зник за горизонтом, а потім впав і вибухнув. Наразі причини авіатрощі залишаються невідомими.

Також ми розповідали, як у Коста-Риці жінка єдина вижила в страшній авіакатастрофі. Жінка розповіла, що прокинулася після аварії та поговорила з одним із своїх супутників. Це збентежило родину, оскільки всі інші на борту трагічно загинули.