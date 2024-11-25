Авіакатастрофа вантажного літака в Литві: в мережі опублікували кадри падіння (відео)

На кадрах помітно, що літак поступово знижувався, аж поки не зник за горизонтом, а потім впав і вибухнув. Наразі причини авіатрощі залишаються невідомими.

В мережі оприлюднили кадри падіння вантажного літака компанії DHL у Литві зранку 25 листопада. Відповідні кадри з падінням вантажного літака оприлюднило видання Airways Magazine.

На відео помітно, що літак явно має якісь проблеми та поступово знижується. Попри відсутність видимих слідів загоряння чи вибуху, літак продовжив втрачати ешелон.

Кадри падіння літака DHL неподалік Вільнюса

Далі на кадрах можна побачити, що судно поступово знижується та падає в лісосмузі. Після того, як він повністю зникає за горизонтом будівель та будівельним майданчиком, відбувається спалах, а за ним помітно вибух. Після того на кадрах видно утворення гриба на місці вибуху.

Раніше Фокус повідомляв, що зранку 25 листопада біля аеропорту Вільнюса зазнав катастрофи літак Boeing 737 компанії DHL. За повідомленням служби місцевого аеропорту, літак заходив на посадку, однак впав і вибухнув на двоповерховий житловий будинок.

Наразі відомо, що в результаті авіатрощі загинув один з пілотів літака. Троє з чотирьох членів екіпажу залишилися живими, їх доправили до лікарні. Як повідомляє видання Delfi з посиланням на слова місцевих, в результаті падіння двоє цивільних постраждало, а 12 осіб евакуювали з будинку. Наразі на місці події працюють слідчі та експерти.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Бразилії розбився літак із пасажирами на борту. На борту літака могли перебувати 58 пасажирів та чотири члени екіпажу. Авіакатастрофа сталася на околицях Капела в Бразилії.

Також ми розповідали, що в Непалі розбився пасажирський літак. Авіакатастрофа в аеропорту Катманду в Непалі забрала життя 18 осіб. Це були техніки та пілоти, а одній особі вдалося вижити.