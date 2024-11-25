У Литві вантажний літак впав на житловий будинок: є жертви

До лікарні доставлено двох постраждалих, одна людина загинула. 12 жителів було евакуйовано з будинку, на який впав літак.

У Литві у Вільнюсі сталася надзвичайна пригода. Вантажний літак впав на двоповерховий житловий будинок. Про це повідомили у вільнюському аеропорті.

Аварія сталася вранці, 25 листопада на вулиці Жирню під час заходу літака на посадку.

"Вантажний літак DHL, що летів з німецького міста Лейпциг до аеропорту Вільнюса, розбився в Лієпкальнісі близько 5 годин 30 хвилин. Зараз на об'єкті працюють міські служби. Також прибула одна пожежна машина та штабна команда Вільнюського аеропорту. Робота аеропорту наразі не переривається", – йдеться у повідомленні.

Як пише місцеве видання Delfi з посиланням на очевидців, до лікарні доставлено двох постраждалих, одна людина загинула. 12 жителів було евакуйовано з будинку, на який звалився літак. Попередньо ніхто з них не постраждав.

Відомо, що загиблий — пілот літака. Троє з чотирьох членів екіпажу також залишилися живими.

Нагадаємо, що 24 листопада повідомлялося, що у Туреччині після посадки загорівся літак РФ Sukhoi Superjet 100 з 79 пасажирами. Літак приземлився в складних метеорологічних умовах. Коли загорівся двигун, до повітряного судна одразу виїхав пожежний розрахунок.