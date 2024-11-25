В Литве грузовой самолет упал на жилой дом: есть жертвы (фото)

В больницу доставлены двое пострадавших, один человек погиб. 12 жителей были эвакуированы из дома, на который упал самолет.

В Литве в Вильнюсе произошло чрезвычайное происшествие. Грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в вильнюсском аэропорту.

Авария произошла утром, 25 ноября на улице Жирню во время захода самолета на посадку.

"Грузовой самолет DHL, летевший из немецкого города Лейпциг в аэропорт Вильнюса, разбился в Лиепкальнисе около 5 часов 30 минут. Сейчас на объекте работают городские службы. Также прибыла одна пожарная машина и штабная команда Вильнюсского аэропорта. Работа аэропорта пока не прерывается", — говорится в сообщении.

Как пишет местное издание Delfi со ссылкой на очевидцев, в больницу доставлены двое пострадавших, один человек погиб. 12 жителей были эвакуированы из дома, на который рухнул самолет. Предварительно никто из них не пострадал.

Известно, что погибший — пилот самолета. Трое из четырех членов экипажа также остались живы.

Напомним, что 24 ноября сообщалось, что в Турции после посадки загорелся самолет РФ Sukhoi Superjet 100 с 79 пассажирами. Самолет приземлился в сложных метеорологических условиях. Когда загорелся двигатель, к воздушному судну сразу выехал пожарный расчет.