В Турции после посадки загорелся самолет РФ Sukhoi Superjet 100 с 79 пассажирами (видео)

Самолет приземлился в сложных метеорологических условиях. Когда загорелся двигатель, к воздушному судну сразу выехал пожарный расчет.

В аэропорту Анталии (Турция) сразу после посадки в сложных метеоусловиях загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий российской авиакомпании "Азимут", который прилетел из Сочи, сообщает турецкий информационный портал "AirportHaber".

По словам очевидцев, возгорание началось с левого двигателя лайнера. На место инцидента сразу же прибыли пожарные, которые занялись ликвидацией огня, а администрация аэропорта перекрыла взлетно-посадочную полосу. Из-за этого посадка самолетов была приостановлена, а некоторые рейсы и вовсе пришлось отложить.

Что касается потерпевших, то, утверждают российские и турецкие СМИ, жертв и травмированных нет.

По информации телеграмм-канала Baza, на борту было 79 пассажиров, среди них 9 детей. Всех их эвакуировали по надувным трапам. Очевидцы рассказывают, что во время приземления они почувствовали резкий удар. После этого пассажиры увидели, что из самолета льется топливо, а к борту едут экстренные службы. Спустя две минуты люди увидели пожар.

У загоревшегосясамолета, вероятно, были повреждены топливные баки, которые находятся в крыльях самолета, из-за чего произошел разлив топлива, и он загорелся. Возможное повреждение баков, могло быть вызвано вызвано сильным ударом о землю при приземлении, считают очевидцы.

Пассажиры воздушного судна говорят, что обязаны своими жизнями оперативным действиям местных экстренных служб. В мае 2019-го года SSJ-100 в Шереметьево так же загорелся после повреждения топливных баков вследствие нескольких сильных ударов о землю. Тогда погиб 41 пассажир.

Сейчас следователи выясняют причину возгорания.

По информации телеграмм-канала SHOT, сгоревшему в аэрпорту Антальи "суперджету" было семь лет — борт летал в авиакомпании "Азимут" с декабря 2017-го года. Перелет из Сочи в Турцию был третьим для SSJ-100 за сегодняшний день. Ночью и утром самолет выполнил рейс Сочи – Самарканд – Сочи. Месяц назад судно повредило створки шасси при вынужденной посадке во Внуково. Тогда это произошло из-за отказа гидросистемы.

Тем временем в России все чаще выходят из строя пассажирские лайнеры. Авиакомпания S7 приостановила полеты на 34 Airbus A320/А321neo — это половина всех самолетов данного семейства в РФ. Всего у S7 66 таких самолетов. Причина – технические неполадки ботов и сложности с ремонтом.

"На самолетах данного типа установлены прогрессивные, но проблемные двигатели: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке", – говорят инсайдеры.

Масштабный вывод A320/А321neo (около 10% от всего иностранного магистрального воздушного флота в РФ) из эксплуатации возможен уже с 2026 года, пишет "Ъ".

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