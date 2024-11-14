На 16 год попыток РФ смогла продать свой Су-57: кто мог купить истребители

РФ долгие годы пыталась продать самолеты хоть кому-то. В качестве потенциальных покупателей Су-57 рассматривались ряд стран Ближнего Востока и Африки.

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что первые контракты на поставки экспортного варианта российского истребителя Су-57Э уже подписаны. По его словам, это обусловлено "высоким интересом" к этой боевой машине. Об этом 14 ноября сообщили российские СМИ.

"Система ВТС (система военно-технического сотрудничества. — прим. ред) должна выводить на рынок новые образцы вооружения и военной техники. Вот Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные контракты первые на этот самолет", — сказал чиновник, но с какими именно странами или компаниями были заключены соглашения Михеев не уточнил.

Потенциальные клиенты

Этот анонс, как отметили обозреватели Defense Express, стал неожиданным, особенно на фоне сокращения традиционных рынков российского вооружения. Дело в том, что Су-57 активно демонстрировался на авиасалоне Airshow China в Чжухае, однако реакция китайской аудитории была скептической, подчеркивая проблемы с конкурентоспособностью данной модели.

Важно

Секреты российского Су-57: какие технические особенности случайно попали в центр внимания

Аналитики напомнили, что попытки России продать Су-57 начались еще в 2008 году. Первый потенциальный контракт на разработку боевой машины был подписан с индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) для совместного создания самолета FGFA. Однако с тех пор проект не привел к реальным поставкам — в 2024 году Индия решила разрабатывать свой истребитель пятого поколения без участия российской стороны.

В дальнейшем в качестве потенциальных покупателей Су-57 рассматривались Турция, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Алжир. Причем Алжир в 2020 году якобы заказал 14 истребителей, но официального подтверждения этой сделки до сих пор не последовало. Более того, в сентябре 2024 года появилась информация о том, что Алжир сделал выбор в пользу Су-35, что также говорит о непредсказуемости заказов на российские самолеты в условиях изменяющегося рынка.

Обозреватели полагают, что сегодня главными потенциальными клиентами Су-57 для России могут стать Иран и КНДР, которые заинтересованы в модернизации своего авиационного парка. Тегеран, уже получивший Су-35 и лицензию на их производство, вероятно, будет рассматривать и Су-57 как следующий шаг в рамках партнерства с Россией.

Ранее сообщалось, что заявленным "козырем" российских истребителей Су-57 являются стелс-технологии. Однако в сети появились кадры, свидетельствующие об оснащении самолета ракетами Х-59, размещение которых фактически нивелируют преимущества истребителя.