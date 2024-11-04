Секреты российского Су-57: какие технические особенности случайно попали в центр внимания

Наблюдателями были обнаружены крепления на фюзеляже самолета, которые в целом негативно влияют на стелс-характеристики российской машины.

Related video

Недавно российский истребитель Су-57 стал объектом пристального внимания на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае, Китай. Однако вместо восхищения передовой технологией самолет привлек внимание критиков одной особенностью, вызвав сомнения в своей стелс-эффективности, пишут обозреватели Bulgarian Military

Снимки, сделанные одним из наблюдателей, показали конструктивные особенности, ранее редко видимые на публике, что привело к новым вопросам о реальной радиолокационной скрытности этого истребителя. Дело в том, что и ранее специалисты неоднократно сомневались в стелс возможностях новейшей российской машины, отмечая особенности креплений для ракет Х-59.

Однако в данном случае, основной причиной обсуждений стала конструкция Су-57 с использованием винтов вместо заклепок для крепления панелей. Винты, слегка выступающие на поверхности самолета, создают небольшие неровности, которые могут усиливать радиолокационное отражение, нарушая гладкий профиль, необходимый для стелс-систем.

Специалисты отмечают, что в отличие от заклепок, винты менее надежны под воздействием высоких нагрузок и вибраций, что ставит под сомнение долговечность соединений при боевых маневрах и аэродинамических перегрузках.

Фото: Открытые источники

Таким образом эти недостатки влияют на способность радиопоглощающих материалов равномерно покрывать поверхность самолета. А неровности или микротрещины в слоях таких покрытий могут существенно снижать эффективность стелс-технологий и повышать вероятность обнаружения радаром.

Сравнение с конкурентами

Для сравнения, американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II демонстрируют гораздо более низкие радиолокационные поперечные сечения (RCS), что делает их лидерами в сфере малозаметных технологий. Истребитель F-22 с его коэффициентом эффективной площади рассеяния (RCS) всего 0,0005 кв. м является эталоном скрытности, в то время как F-35, имея RCS около 0,005 кв. м, компенсирует свои недостатки передовыми системами обнаружения и связи.

А вот Су-57, с предполагаемым RCS от 0,1 до 0,5 кв. м, значительно уступает американским конкурентам, что вызывает вопросы о стратегических приоритетах и технологическом уровне России.

Американский стелс-истребитель F-22 Raptor Фото: Открытые источники Американский стелс-истребитель F-35 Lightning II

Выводы

История с российским Су-57, вновь продемонстрировавшая его конструктивные недостатки, подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается РФ в создании современных стелс-истребителей.

Снимки, сделанные на авиасалоне, подтверждают, что технические решения, выбранные для передового истребителя российских ВКС, не позволяют ему соперничать с лучшими самолетами пятого поколения, что указывает на значительное отставание в производственных и инженерных стандартах. В будущем это может оказать негативное влияние на военные стратегии и технологическое развитие авиационной промышленности РФ, подытожили обозреватели.

Напомним, по мнению геополитического аналитика Брэндона Вейхерта, российский Су-57, заявленный как стелс-истребитель пятого поколения, так и не был широко развернут в Украине. Причиной этому стали не качества самолета, а его текущее состояние, количество машин и дороговизна в производстве.