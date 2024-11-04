Секрети російського Су-57: які технічні особливості випадково потрапили в центр уваги

Спостерігачі виявили кріплення на фюзеляжі літака, які загалом негативно впливають на стелс-характеристики російської машини.

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Нещодавно російський винищувач Су-57 став об'єктом пильної уваги на авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї, Китай. Однак, замість захоплення передовою технологією, літак привернув увагу критиків однією особливістю, викликавши сумніви у своїй стелс-ефективності, пишуть оглядачі Bulgarian Military

Знімки, зроблені одним зі спостерігачів, показали конструктивні особливості, які раніше рідко бачила публіка, що призвело до нових запитань щодо реальної радіолокаційної прихованості цього винищувача. Річ у тім, що і раніше фахівці неодноразово сумнівалися в стелс можливостях новітньої російської машини, відзначаючи особливості кріплень для ракет Х-59.

Однак цього разу основною причиною обговорень стала конструкція Су-57 з використанням гвинтів замість заклепок для кріплення панелей. Гвинти, що злегка виступають на поверхні літака, створюють невеликі нерівності, які можуть посилювати радіолокаційне відображення, порушуючи гладкий профіль, необхідний для стелс-систем.

Фахівці зазначають, що, на відміну від заклепок, гвинти менш надійні під впливом високих навантажень і вібрацій, що ставить під сумнів довговічність з'єднань під час бойових маневрів і аеродинамічних перевантажень.

Фото: Відкриті джерела

Отже, ці недоліки впливають на здатність радіопоглинаючих матеріалів рівномірно покривати поверхню літака. А нерівності або мікротріщини в шарах таких покриттів можуть істотно знижувати ефективність стелс-технологій і підвищувати ймовірність виявлення радаром.

Порівняння з конкурентами

Для порівняння, американські F-22 Raptor і F-35 Lightning II демонструють набагато нижчі радіолокаційні поперечні перерізи (RCS), що робить їх лідерами у сфері малопомітних технологій. Винищувач F-22 з його коефіцієнтом ефективної площі розсіювання (RCS) лише 0,0005 кв. м є еталоном прихованості, тоді як F-35, маючи RCS близько 0,005 кв. м, компенсує свої недоліки передовими системами виявлення та зв'язку.

А ось Су-57, з передбачуваним RCS від 0,1 до 0,5 кв. м, значно поступається американським конкурентам, що викликає питання про стратегічні пріоритети та технологічний рівень Росії.

Американський стелс-винищувач F-22 Raptor Фото: Відкриті джерела Американський стелс-винищувач F-35 Lightning II

Висновки

Історія з російським Су-57, яка знову продемонструвала його конструктивні недоліки, підтверджує проблеми, з якими стикається РФ у створенні сучасних стелс-винищувачів.

Знімки, зроблені на авіасалоні, підтверджують, що технічні рішення, обрані для передового винищувача російських ВКС, не дають йому змоги змагатися з кращими літаками п'ятого покоління, що свідчить про значне відставання у виробничих та інженерних стандартах. У майбутньому це може мати негативний вплив на військові стратегії та технологічний розвиток авіаційної промисловості РФ, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, на думку геополітичного аналітика Брендона Вейхерта, російський Су-57, заявлений як стелс-винищувач п'ятого покоління, так і не був широко розгорнутий в Україні. Причиною цього стали не якості літака, а його поточний стан, кількість машин і дорожнеча у виробництві.