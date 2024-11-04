Російський винищувач Су-57 прилетів до Китаю: яку мету переслідує Москва (відео)

Хоча Росія позиціонує Су-57 як літак п'ятого покоління, самі китайські фахівці донедавна не занесли його до списку таких машин, виокремивши тільки власний J-20 та американські F-22 і F-35.

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Уперше російський винищувач п'ятого покоління Су-57 візьме участь у міжнародній аерокосмічній виставці Airshow China 2024, що відбудеться в китайському Чжухаї з 12 по 17 листопада. Літак уже прибув на місце, викликавши значний інтерес у місцевих ЗМІ та широкої громадськості. Про це 4 листопада повідомили в Global Times.

Це перша закордонна участь Су-57, не рахуючи його випробувань у Сирії. Літак призначений для виконання багатоцільових завдань, включно з боротьбою з повітряними, наземними і надводними цілями. Він здатний супроводжувати до 60 цілей і одночасно атакувати до 16 з них.

Прагнення Москви

Однак фахівці Defense Express зазначають, що, попри заявлений статус літака п'ятого покоління, технічні характеристики та використання ракет Х-59, що не вміщуються у внутрішні відсіки, ставлять під сумнів його повну відповідність цьому поколінню.

Крім того, самі китайські оглядачі китайського порталу Global Times ще 2020 року не занесли Су-57 до списку винищувачів п'ятого покоління, виокремлюючи тільки власний J-20 та американські F-22 і F-35. Відтоді Китай значно просунувся, представивши 2021 року оновлений J-20A з двигунами WS-10C Taihang, які повністю замінили російські аналоги.

Проте прибуття Су-57 до Китаю може означати прагнення Росії зміцнити оборонне співробітництво і продемонструвати готовність постачати передові зразки техніки.

Попри публічні заяви Китаю про непричетність до військово-технічного співробітництва з РФ, факти свідчать про зворотне. У 2023 році повідомлялося про китайську допомогу у виробництві російської зброї, включно з комплектуючими для Мі-17, Су-35 і елементами для РЛС С-400.

"Очевидно, що ця співпраця тільки розширюється, а з нещодавніх прикладів варто згадати, як західні ЗМІ нещодавно повідомляли, що РФ виготовила і протестувала в Китаї ударний далекобійний дрон "Гарпія-3", — підсумували в Defense Express.

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Раніше повідомлялося, що виробництво новітнього російського винищувача п'ятого покоління Су-57 стикається з серйозними труднощами. Причиною цього стали західні санкції, необхідність імпортозаміщення, а також збільшення вартості та складність постачання високотехнологічних компонентів.