Промах російських ПКС: чому Х-59 позбавляють літаки Су-57 головної переваги (відео)

Заявленим "козирем" російських винищувачів є стелс-технології, які фактично нівелюються в разі використання ракет Х-59 на зовнішніх пілотах літака.

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Нещодавно з'явилося відео, що демонструє застосування літаком Су-57 Повітряно-космічних сил РФ крилатих ракет Х-59, яке знову підкреслює проблеми, з якими стикається російський військово-промисловий комплекс. Як зазначили оглядачі Defense Express, цей епізод виявив невідповідність між заявленими характеристиками літака і його реальною бойовою застосовністю.

Проблема малопомітності та озброєння

Літак Су-57, який у Росії називають винищувачем п'ятого покоління, розроблено з урахуванням технологій зниження радіолокаційної помітності.

Однак, як підкреслили експерти, ці технології ефективні тільки при використанні озброєння, розташованого всередині відсіків бойового літака. На відео ж видно, що Су-57 несе на зовнішніх пілонах дві крилаті ракети Х-59. Цей факт істотно збільшує радіолокаційну помітність літака, зводячи нанівець його заявлені переваги перед модернізованими варіантами радянських літаків, такими як Су-30, Су-34 і Су-35.

Модифікації російських ракет Х-59 Фото: Відкриті джерела

Оглядачі пояснили, що Су-57 мав використовувати нові крилаті ракети Х-69, спеціально розроблені для внутрішніх відсіків літака, що зберігало б його малопомітність.

Ці ракети, як стверджується, мають дальність понад 400 км і вже застосовувалися в бойових діях, зокрема під час удару по Трипільській ТЕС у квітні 2024 року. Однак замість Х-69, російські ПКС використовують старі версії Х-59, що підкреслює брак нових озброєнь.

Виробничі та ресурсні обмеження

Винищувачі Су-57 існують у вкрай обмеженій кількості: на озброєнні Росії, за різними оцінками, лише 12-15 цих літаків, включно з прототипами, причому лише 4-6 з них можуть бути реально залучені в бойових операціях.

Для такого малого числа винищувачів виробництво спеціалізованих ракет Х-69 також обмежене. Нагадаємо, за даними української розвідки на травень 2024 року, Росія виробляє лише 1-3 ракети Х-69 на місяць, а їхній загальний запас оцінюють у 45 одиниць. Ці обсяги явно недостатні для забезпечення потреб навіть невеликої групи Су-57.

Російська ракета Х-69 Фото: "Вікіпедія"

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"Цікавий витік" щодо Су-57: у РФ не вистачає рук, щоб "замітати сліди", — Defence Expess

Раніше повідомлялося, що російський ВПК постають перед труднощами під час виробництва новітніх винищувачів Су-57. З грудня минулого року по вересень 2024 року російські ПКС РФ отримали лише чотири машини, що значно менше за очікування і заплановані показники.