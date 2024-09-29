"Цікавий витік" щодо Су-57: у РФ не вистачає рук, щоб "замітати сліди", — Defence Expess

З’ясувалось, що Росія не може випустити навіть свій «аналоговнєт» без західного обладнання. Окрім того, що ворог знайшов «лазівку» у санкціях, він змушений обирати серед своїх численних оборудок пріоритетніші.

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OSINT-дослідники опублікували інформацію про російські закупівлі для виробництва винищувачів Су-57 в обхід санкцій Заходу. У Defence Expess 29 вересня розібрали цей "цікавий витік".

Повідомлялося, що одному з підрядників (підприємство "Микроприбор") потрібно було придбати обладнання, щоб облаштувати автоматизовані робочі місця для калібрування та лабораторного випробування приладів МППУ-50 для супутникового зв’язку та радіолокації. Також йшлося про закупівлю верстата Siemens KLE 360 із програмно-числовим управлінням, виробленого у Німеччині. Контракт на такий був укладений вже у липні 2022 року — після початку повномасштабної війни в Україні.

"На перший погляд, тут картина й так виглядає в цілому зрозумілою — російський ВПК виявився настільки залежним від постачань від Заходу, що це проявляється навіть в історії із, здавалось би, малозначущим елементом під "літаючий аналоговнєт" під позначенням Су-57", — зауважили експерти.

Однак вони підкреслили, що якщо вчитатись у матеріали уважніше, можна побачити "ще цікавіші пласти у цій картині". Зокрема, більшість згаданого обладнання є "товарами подвійного призначення", формально доступними на цивільному ринку. Це демонструє важливу "лазівку", яку досі використовує країна-агресорка для виробництва зброї під час війни.

Окрім того, документи мають "ретроспективний" характер. Тобто вони охоплюють період у попередні два роки.

"На перший погляд, це може виглядати дивно, але цьому може бути своє раціональне пояснення — р**исти не мають достатньо людського ресурсу, аби "замітати сліди" по усім оборудкам, які були проведені в обхід санкцій. Можемо також припустити, що в цілях "раціоналізації" росіяни можуть розставляти пріоритети, по яких оборудкам та номенклатурах підсанкційного обладнання та ресурсів їм потрібно в першу чергу "замітати сліди", а по яких витік даних може бути не критичним", — пояснили аналітики.

Нагадаємо, в Institute for Science and International Security повідомили, що Росія розширила виробництво "Шахедів" та навіть перевиконує свій річний план.

У росЗМІ проінформували, що РФ спустила на воду фрегат проєкту 22350 під назвою "Адмирал Исаков". Він є новим носієм гіперзвукових ракет "Циркон".